Diretta Napoli Trieste/ Streaming video tv: Allianz per evitare la crisi (basket A1)

DIRETTA NAPOLI TRIESTE: PER L’ALLIANZ QUASI UNA FINALE!

Napoli Trieste sarà diretta dagli arbitri Maurizio Martolini, Denis Quarta e Martino Galasso: appuntamento alle ore 20:00 di domenica 30 ottobre presso il PalaBarbuto, si gioca per la quinta giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. È una sfida diretta per la salvezza, anche se in questo momento (per quanto sia prematuro dirlo) la GeVi ha distanziato l’Allianz: Napoli era partita perdendo due partite e sembrava dover vivere l’avvio di stagione con grande affanno, ma poi improvvisamente ha girato un paio di viti e si è imposta nella altre gare, prendendosi anche una bellissima vittoria a Pesaro.

Per Trieste invece un primo mese da incubo: quattro uscite e altrettante sconfitte per i giuliani, che soprattutto non hanno mai dato la sensazione di poter fare male all’avversaria di turno e, settimana scorsa, hanno incassato 28 punti in casa da Tortona. Dunque c’è la necessità di portare a casa una vittoria, perché chiaramente trovarsi 0-5 sarebbe deleterio per quanto il tempo per recuperare poi ci sia; non ci resta allora che stare a vedere quello che succederà tra poche ore nella diretta di Napoli Trieste, mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che emergeranno dalla serata.

DIRETTA NAPOLI TRIESTE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Trieste non è una delle partite che vengono trasmesse sui canali della nostra televisione per questa 5^ giornata di Serie A1: ovviamente però c’è l’alternativa, che da questa stagione è rappresentata da Eleven Sports. Il portale fornisce tutte le gare del massimo campionato di basket, si tratterà di una visione in diretta streaming video e ci si potrà abbonare al servizio così come acquistare on demand il singolo evento. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, avrete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA NAPOLI TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

Aspettando la diretta di Napoli Trieste bisogna dire che la situazione dell’Allianz è tutt’altro che semplice: la nuova cordata americana dovrebbe rilevare la società e dunque ogni singolo discorso legato al futuro è in bilico, ivi compresa la sorte che potrebbe toccare a coach Marco Legovich e a qualche giocatore in odore di taglio. Parlando del campo invece è chiaro che Trieste non possa che vincere questa sera: come detto il tempo per provare a rimontare esiste tutto e altre squadre che sono davanti in classifica non stanno certo marciando spedite, ma perdere la quinta gara in altrettante giornate farebbe malissimo soprattutto al morale, quindi c’è la necessità di tornare a sorridere.

Cosa che ha fatto Napoli, dopo un avvio che appunto è stato burrascoso ma anche a causa del calendario; poi la GeVi ha tratto sicuramente profitto dall’anno in Serie A1 che ha disputato nella scorsa stagione, e il blitz della Vitrifrigo Arena ci ha anche detto di una squadra che, quando in serata, può davvero rappresentare una mina vagante. Magari non la possiamo ancora considerare una serie pretendente per i playoff (certamente ci sono rivali più attrezzate) ma di sicuro la presenza di Maurizio Buscaglia in panchina è un valore aggiunto che a un certo punto potrebbe fare una bella differenza nella stagione partenopea…











