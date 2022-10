Diretta/ Napoli Udinese Primavera, streaming video tv: caccia alla continuità

DIRETTA NAPOLI UDINESE PRIMAVERA: PUNTI CHE SCOTTANO

Napoli Udinese Primavera, in diretta sabato 29 ottobre 2022 alle ore 13.00 presso l’Arena Giuseppe Piccolo di Napoli, sarà una sfida in programma per la decima giornata del campionato Primavera 2022-2023. Di fronte due squadre che stazionano nei bassifondi e che sono alla ricerca di continuità.

Il Napoli ha raccolto 8 punti nelle prime nove giornate, frutto di due vittorie, due pareggi e cinque sconfitte. Gli azzurri sono in serie positiva da tre giornate e nell’ultimo turno hanno ottenuto uno 0-0 contro l’Atalanta. L’Udinese, invece, è a quota 4 punti, raccolti con una vittoria, un pareggio e sette sconfitte. I bianconeri nell’ultimo turno hanno superato 0-1 la Sampdoria.

NAPOLI UDINESE PRIMAVERA VIDEO STREAMING E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta tv di Napoli Udinese Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: il canale lo trovate al numero 61 del vostro televisore. Sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, e il match Napoli Udinese Primavera della 10^ giornata nel campionato 1 potrà essere seguito, come del resto tutti gli altri, anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Sarà la stessa emittente a fornirne la possibilità: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com, o in alternativa scaricare e installare la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE PRIMAVERA

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Napoli Udinese Primavera. Partiamo dalla compagine di casa, in campo con il 3-4-2-1: Boffelli, Pontillo, Hysaj, Obaretin, Acampa, Gningue, Spavone, Iaccarino, Gioielli, Marranzino, Rossi. Passiamo adesso alla compagine friulana, schierata con il 4-3-3: Di Bartolo Zuccarello, Guessand, Cocetta, Abdalla, Iob, Centis, Castagnaviz, Pejicic, Asante, Pafundi, Semedo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Napoli Udinese Primavera vedono favorita la formazione di casa. Prendiamo come riferimento le quotazioni fornite dall’agenzia Eurobet: la vittoria del Napoli è a 2,10, il pareggio è a 3,55, mentre il successo dell’Udinese è a 2,85. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di gol del match: Over 2,5 a 1,58 e Under 2,5 a 2,10. Simili le quote di Gol e No Gol, rispettivamente 1,48 e 2,30.

