DIRETTA NAPOLI UDINESE/ Video streaming tv: dominio partenopeo di recente (Serie A, 27 settembre 2023)

DIRETTA NAPOLI UDINESE: TESTA A TESTA

La diretta del match Napoli Udinese pone di fronte due formazioni che hanno iniziato il campionato, con obiettivi differenti, ma che entrambe non stanno rispettando. Dal 1989 sono 48 le volte in cui le due formazioni si sono affrontate all’interno di un rettangolo di gioco verde. In 23 circostanze ad avere la meglio è stata il Napoli con la vittoria più importante che risulta essere quella del 2021, terminata con il risultato di 0-4 in casa dell’Udinese. Ad andare in gol Osimhen, Koulibaly, Rrahmani e Lozano.

Probabili formazioni Napoli Udinese/ Quote, sfida speciale per Meret (Serie A, oggi 27 settembre 2023)

Napoli che riuscì a collezionare più gol l’anno precedente con il risultato di 5-1, anche in questa circostanza ad andare a segno il messicano Lozano. Risultato di pareggio che è capitato in 15 occasioni mentre sono 10 le vittorie dell’Udinese. Udinese che non vince contro il Napoli dal 2016, data in cui, grazie alla doppietta di Bruno Fernandes e rete di Thereau, ottenne i tre punti in campionato. Il miglior filotto di vittorie dei bianconeri contro i partenopei e tra il 2010 e il 2011 con ben tre successi consecutivi. (Marco Genduso)

Probabili formazioni Napoli Udinese/ Diretta tv: emergenza friulana (Serie A 2023-2024, 6^ giornata)

DIRETTA NAPOLI UDINESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Napoli e Udinese? La partita non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno valido per la 6^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione di Napoli Udinese in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Video/ Udinese Fiorentina (0-2) highlights: Bonaventura, gol e assist! (Serie A, 24 settembre 2023)

LA PRESENTAZIONE

Napoli Udinese, in diretta mercoledì 27 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. Il Napoli in questa stagione si trova di fronte al compito impegnativo di difendere il titolo di campione d’Italia. Gli azzurri hanno dominato la scorsa stagione, ma questa estate hanno subito alcune modifiche, come la partenza di Kim, che è stato sostituito dalla giovane promessa Natan. L’inizio di campionato è stato altalenante, con 8 punti ottenuti in cinque partite, ma con un distacco di sette punti dalla vetta della classifica. Nel turno più recente, il Napoli ha ottenuto un pareggio per 0-0 in casa contro il Bologna, senza una vittoria nelle ultime tre partite.

L’Udinese, d’altra parte, inizia la nuova stagione con l’obiettivo di ottenere nuovamente una salvezza tranquilla, così come è riuscita a fare nella stagione precedente, e magari puntando anche a qualcosa di più ambizioso. La guida tecnica della squadra è ancora affidata a Riccardo Sottil. Sul fronte del mercato, la squadra ha mantenuto Samardzic, ma ha perso Beto, che è passato all’Everton. L’inizio in campionato è stato difficile, con solo tre punti ottenuti in cinque partite e la squadra è ancora alla ricerca della prima vittoria, attualmente occupando una posizione nelle zone basse della classifica. Nel turno più recente, l’Udinese ha subito una sconfitta per 2-0 in casa contro la Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE

Le probabili formazioni della diretta Napoli Udinese, match che andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Per il Napoli, Rudi Garcia schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Risponderà l’Udinese allenata da Andrea Sottil con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Silvestri; Perez, Bijol, Guessand; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.

NAPOLI UDINESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Napoli Udinese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.25, mentre l’eventuale successo dell’Udinese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA