Diretta Napoli Udinese/ Streaming video tv: chi torna a vincere? (Serie A)

Napoli Udinese, in diretta dallo stadio San Paolo del capoluogo campano, si gioca alle ore 19.30 di questa sera, domenica 19 luglio 2020, per la trentaquattresima giornata di Serie A. Quali sono dunque gli spunti d’interesse che ci potrà offrire oggi la diretta di Napoli Udinese? Entrambe le squadre puntano al ritorno alla vittoria, che nelle ultime due giornate è sfuggita sia al Napoli di Gennaro Gattuso sia all’Udinese di Luca Gotti. Per i partenopei ci sono stati due pareggi consecutivi, prima contro il Milan e poi contro il Bologna: a questo punto il Napoli ha poco da chiedere al campionato, perché la rimonta verso il quarto posto è ormai definitivamente impossibile ma la vittoria della Coppa Italia ha blindato la qualificazione alla fase a gironi di Europa League. L’obiettivo è dunque prepararsi al meglio alla grande sfida di Champions League con il Barcellona, che potrebbe dare ben altro sapore all’intera stagione del Napoli, che in campionato va considerata insufficiente. L’Udinese arriva da un buon pareggio con la Lazio e cerca l’impresa che potrebbe di fatto certificare la salvezza per i bianconeri friulani, che dunque potrebbero avere più motivazioni. Basteranno per cancellare il divario tecnico?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE NAPOLI UDINESE

La diretta tv di Napoli Udinese sarà garantita sui canali Sky, dal momento che sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse in esclusiva dalla televisione satellitare. Di conseguenza, anche la diretta streaming video sarà riservata agli abbonati tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Napoli Udinese. Per Gennaro Gattuso bisogna considerare la squalifica di Di Lorenzo, di conseguenza potrebbe esserci spazio sia per Mario Rui sia per Hysaj come terzini, mentre nella coppia centrale potrebbe tornare titolare Koulibaly. A centrocampo sono frequenti le novità e di conseguenza stavolta potrebbe toccare a Fabian Ruiz e Lobotka, mentre in attacco il turnover potrebbe essere totale e di conseguenza non ci stupirebbe un tridente con Callejon e Insigne ai fianchi della prima punta Mertens. Nell’Udinese invece è squalificato Okaka e Nestorovski dunque potrebbe affiancare Lasagna nella coppia d’attacco. Per il resto i ritocchi alla formazione friulana dovrebbero essere minimi, anche se ci sono Ter Avest e Samir come possibili alternative ad alcuni titolari del pareggio di mercoledì ottenuto dai bianconeri di mister Luca Gotti contro la Lazio.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine anche uno sguardo al pronostico su Napoli Udinese in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sulla carta non dovrebbe esserci molta storia: il Napoli parte chiaramente favorito e il segno 1 è quotato a 1,53. Si sale poi già a quota 4,25 per il segno X in caso di pareggio, infine una vittoria a sorpresa dell’Udinese varrebbe ben 6,00 volte la posta in palio per chi avrà osato puntare sul segno 2.



