DIRETTA NAPOLI UDINESE (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Eccoci arrivati alla diretta Napoli Udinese: continua a guidare la classifica la squadra partenopea di Antonio Conte, lungi da noi voler giocare con la scaramanzia ma intanto merita una riflessione il fatto che, dovesse arrivare sino in fondo, l’allenatore salentino diventerebbe il primo nella storia della Serie A (compreso il periodo in cui si chiamava Prima Divisione e non era a girone unico) a vincere lo scudetto con almeno tre squadre. Tecnicamente, nella statistica rientrerebbe anche Fabio Capello: tuttavia i due campionati con la Juventus sono stati uno revocato e l’altro assegnato all’Inter, e dunque ufficialmente non fanno testo. Due scudetti con due squadre li hanno vinti in tanti: dallo stesso Capello a Giovanni Trapattoni passando per Massimiliano Allegri e gli storici Fulvio Bernardini e Arpad Weisz.

DIRETTA/ Atalanta Udinese Primavera (risultato finale 1-0): decisivo il gol di Baldo! (oggi 8 febbraio 2025)

Conte entrerebbe nella storia con il tricolore numero 5, che lo porterebbe ad agganciare Capello e Marcello Lippi. Storia che però dovrà eventualmente aspettare, come giusto che sia: adesso accomodiamoci e seguiamo insieme la diretta Napoli Udinese, di cui possiamo dare notizia delle formazioni ufficiali! NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, P. Mazzocchi; Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, R. Lukaku, David Neres. Allenatore: Antonio Conte UDINESE (4-3-2-1): Sava; T. Kristensen, Bijol, Solet, H. Kamara; Karlstrom, Lovric; Thauvin, Ekkelenkamp; Lucca. Allenatore: Kosta Runjaic (agg. di Claudio Franceschini)

Calciomercato Udinese News/ Audero, salta il colpo in porta. Galatasaray su Lovric (3 febbraio 2025)

DIRETTA NAPOLI UDINESE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La piattaforma che mette a disposizione la diretta Napoli Udinese è DAZN con il suo servizio di streaming a pagamento. Collegatevi dunque sul sito ufficiale o sull’applicazione per non perdere alcun minuto e se avete anche Sky potrete usare sia Sky Go che sintonizzare la tv sul canale Zona Dazn 214.

NAPOLI UDINESE, UN PRIMATO SEMPRE DA DIFENDERE

La diretta Napoli Udinese di domenica 9 febbraio 2025 alle ore 20:45 è il postipo serale di questo turno. Allo Stadio Diego Armando Maradona i partenopei proveranno a riconfermarsi in vetta alla classifica della Serie A per questa stagione 2024/2025 che li sta vedendo ricoprire un ruolo da assoluti protagonisti per quanto concerne la corsa allo Scudetto. Dopo aver pareggiato all’Olimpico contro la Roma appena una settimana fa, i campani gudati dal tecnico Antonio Conte hanno bisogno di mantenere il ritmo tenuto finora ed evitare di farsi scavalcare dall’Inter, pronta a soffiar loro il primato solitario al primo cenno di affanno.

DIRETTA/ Udinese Venezia (risultato finale 3-2): la decide Iker Bravo (Serie A, 1 febbraio 2025)

Il gol di Angelino ha lasciato l’amaro in bocca al Napoli che proverà ad avere la meglio su un avversario ostico come l’Udinese. I bianconeri si trovano in decima posizione con ventinove punti e di recente hanno battuto il Venezia non senza faticare vista anche la voglia dei lagunari di raggiungere la salvezza. Un piazzamento nelle coppe europee potrebbe essere troppo difficile da raggiungere ma i friulani vogliono comunque rimanere in questa parte della classifica così da non rischiare nemmeno di finire risucchiati nella lotta per non retrocedere da qui al termine dell’annata calcistica.

DIRETTA NAPOLI UDINESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Napoli Udinese non dovrebbero regalare troppe sorprese ripensando agli schieramenti inziali delle due squadre utilizzati nelle scorse settimane. Si va dunque verso un 4-3-3 con Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola, Anguissa, Lobotka, McTominay, Neres, Politano e Lukaku per i partenopei di mister Conte ed invece il modulo 4-4-2 con Sava, Kristensen, Bijol, Solet, Zemura, Thauvin, Lovric, Payero, Ekkelenkamp, Lucca e Sanchez dovrebbe essere la soluzione più probabile da adoperare per mister Runjaić ed i suoi friulani.

DIRETTA NAPOLI UDINESE, LE QUOTE

Le quote dei vari bookmakers per la diretta Napoli Udinese vedono tutte preferire i campani ai friulani. Il 2 e quindi la conquista dei tre punti da parte dei bianconeri è pagata addirittura da Sisal a 8.00, suggerendo questo risultato come altamente improbabile perchè si concretizzi. La vittoria degli azzurri è il risultato che dovrebbe maturare da questo match con l’1 indicato a 1.40. Nemmeno il pareggio appare di facile realizzazione con l’x quotato a 4.25.