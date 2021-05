Diretta Napoli Udinese/ Streaming video tv: per Gattuso è missione Champions!

DIRETTA NAPOLI UDINESE: GATTUSO ADESSO CI CREDE!

Napoli Udinese, in diretta alle ore 20:45 di martedì 11 maggio presso lo stadio Diego Armando Maradona, si gioca per la 36^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Nell’anticipo del turno infrasettimanale i partenopei, che hanno schiantato lo Spezia al Picco, hanno la grande occasione di blindare la qualificazione alla prossima Champions League: sembrava semi-impossibile e invece adesso Gennaro Gattuso è terzo in classifica, e si inizia a mormorare che centrare l’obiettivo potrebbe salvargli la panchina, anche se qui è ancora tutto da vedere.

L’Udinese ha pareggiato contro il Bologna nell’ultimo turno, ed è tranquilla: virtualmente ha ottenuto la salvezza tempo fa e si prepara a completare una stagione positiva, con Luca Gotti che ha condotto in porto una barca sicura e stabile al netto di qualche sbandata. Non ci resta allora che verificare quello che succederà nella diretta di Napoli Udinese; aspettando che le due squadre scendano in campo, proviamo a vedere come i due allenatori intendano disporsi a livello di undici iniziali, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA NAPOLI UDINESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Udinese verrà trasmessa sulla televisione satellitare, pertanto saranno solo gli abbonati che si potranno rivolgere al canale Sky Sport Serie A (numero 202 del decoder) per assistere a questa partita. C’è a disposizione anche il consueto servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: i clienti Sky dovranno inserire i dati del loro abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, così da attivare l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE

Per Napoli Udinese Gattuso deve rinunciare ancora a Koulibaly, e poi a Mertens: Rrahmani confermato in difesa con Manolas – sugli esterni agiranno Di Lorenzo e Mario Rui – mentre in porta potrebbe tornare il recuperato Ospina. Avremo poi un centrocampo con Fabian Ruiz e Demme a fare da cerniera, solito passo avanti per Zielinski che agirà sulla trequarti e sarà accompagnato da Lozano e Lorenzo Insigne, con il messicano favorito su Politano. Grande momento per Osimhen, diventato punto fermo e che sarà ancora il centravanti. Ancora problemi di infortuni per Gotti, che potrebbe recuperare Fernando Llorente: lo spagnolo parte ancora alle spalle di Okaka, con Pereyra che invece sarà il trequartista. Verosimilmente l’Udinese non dovrebbe cambiare: Musso sarà protetto dalla linea difensiva composta da De Maio, Nuytinck e Samir (o Rodrigo Becao, che però non è al top), Nahuel Molina e Stryger Larsen correranno sulle fasce laterali e in mezzo al campo avremo come al solito De Paul e Walace sulle mezzali. Makengo potrebbe invece essere titolare come playmaker.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Napoli Udinese possiamo consultare le quote ufficiali che sono state fornite dall’agenzia Snai, dunque andiamo subito a vedere cosa ci dicono sulla partita. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,30 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote 5,25 volte la vostra giocata mentre con il segno 2, per il successo degli ospiti, la vincita ammonterebbe a 10,00 volte la puntata con questo bookmaker.



