DIRETTA NAPOLI UNION BERLINO/ Video streaming tv: un bel ricordo tedesco (Champions League, 8 novembre 2023)

Cresce l’attesa per la diretta di Napoli Union Berlino, partita che sarà a suo modo storica perché si tratterà della prima volta di sempre per l’Union Berlino all’ombra del Vesuvio, considerando che il gol di Giacomo Raspadori per il successo 0-1 esterno del Napoli di quindici giorni fa decise la prima partita ufficiale di sempre fra queste due società. In particolare, per l’Union Berlino è anche il primo confronto di sempre contro squadre italiane, mentre è certamente più intrigante la storia del Napoli contro le squadre tedesche.

Il bilancio complessivo è perfettamente equilibrato, con nove vittorie e altrettante sconfitte più cinque pareggi, di recente però il Napoli ha una striscia aperta di ben quattro vittorie consecutive contro formazioni della Bundesliga quindi possiamo parlare di un trend in netto miglioramento, senza dimenticare naturalmente il ricordo in assoluto più glorioso, cioè la finale di Coppa Uefa 1988-1989, che il Napoli vinse contro lo Stoccarda grazie alla vittoria per 2-1 all’andata al San Paolo seguita dal pirotecnico pareggio per 3-3 nella partita di ritorno in Germania per Diego Armando Maradona e compagni. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

NAPOLI UNION BERLINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Union Berlino sarà affidata alla televisione satellitare, come tutte le altre partite di Champions League ad eccezione di quella che va in onda su Amazon Prime: in questo caso i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) e Sky Sport 252, e in assenza di un televisore potrete seguire il match anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo inoltre che la Champions League è garantita in mobilità sulla piattaforma Infinity Plus: anche in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

PER GLI OTTAVI!

Napoli Union Berlino, in diretta dal Diego Armando Maradona alle ore 18:45 di mercoledì 8 novembre, si gioca per la quarta giornata nel gruppo C di Champios League 2023-2024. Una grande occasione per i partenopei, che possono archiviare gli ottavi: due settimane fa hanno vinto in Germania soffrendo, ora dunque replicando questo successo si metterebbero al riparo da brutte sorprese, anche se poi dovrebbero chiudere i conti con un pareggio contro il Braga o una vittoria con un gol di scarto che confermi la differenza reti migliore, intanto in campionato si è ripartiti con la vittoria di Salerno.

L’Union Berlino in questo momento è una delle squadre più in crisi d’Europa: una clamorosa serie di sconfitte ha proiettato i tedeschi in zona retrocessione in Bundesliga e già fuori da ogni discorso in Champions League, anche se tutto sommato con una leggera ripresa si potrebbe pensare di prendersi l’Europa League (sulla carta basterebbe battere il Braga con due gol di scarto). Vedremo, certezze ce ne sono poche anche se Urs Fischer resta in panchina; ora, aspettando che la diretta di Napoli Union Berlino prenda il via, facciamo qualche considerazione sulle scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UNION BERLINO

In Napoli Union Berlino Rudi Garcia non ha troppi dubbi: Meret in porta, davanti a lui dovrebbero esserci Rrahmani e Natan con Di Lorenzo a destra e Mathias Olivera che potrebbe agire a sinistra. In mezzo avremo Lobotka; occasione per Cajuste che sostituirebbe Zambo Anguissa, poi Zielinski sul centrosinistra e nel tridente, con Osimhen vicino al rientro ma ancora out, Giovanni Simeone insidia Raspadori come prima punta, Kvaratskhelia dovrebbe essere regolarmente a sinistra e a destra sarà ballottaggio tra Politano e Lindstrom, con il possibile inserimento di Elmas che torna buono anche per la mediana.

Fischer dovrebbe giocare ancora con il 3-4-3 al Diego Armando Maradona: da verificare Bonucci, con Jaeckel pronto a subentrare e piazzarsi in difesa con Leite e Knoche a protezione di Ronnow. A centrocampo il tandem centrale potrebbe essere composto da Haberer e Tousart, ma qui c’è anche Aaronson che potrebbe agire anche più avanti nel tridente offensivo, prendendo il posto di Hollerbach a sinistra. Alle sue spalle agirà Gosens, con Trimmel esterno destro in mediana; Becker dovrebbe giocare a destra più avanzato, Volland insidia Datro Fofana nel ruolo di prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo della diretta di Napoli Union Berlino, possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la quarta giornata nel gruppo C di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1,40 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 4,75 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 7,75 volte l’importo investito con questo bookmaker.











