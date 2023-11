DIRETTA/ Napoli Varese (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, via! (basket, 11 novembre 2023)

DIRETTA NAPOLI VARESE (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta di Napoli Varese sta per cominciare, e allora noi possiamo ricordare un episodio legato al passato: era il 13 dicembre 2009 e Napoli era ripartita da una mancata iscrizione due anni prima, ma le cose economicamente ancora non funzionavano. Nove sconfitte nelle prime nove partite, ma quel giorno contro Varese si era sfiorato il colpaccio: beffardamente, la sconfitta partenopea era stata sancita da Michel Morandais, ala piccola titolare di quella Carpisa storica sotto la guida di Piero Bucchi e capace di vincere una Coppa Italia.

Il francese aveva segnato da metà campo sulla sirena, condannando Napoli; la società poi, causa mancati pagamenti, aveva vissuto l’addio di tutti i giocatori proseguendo con i giovani. Dopo alcune sconfitte imbarazzanti (-126 contro Ferrara, -140 a Treviso solo per citarne alcune) la Lega Basket aveva disposto l’inevitabile esclusione dal campionato, e l’ennesimo fallimento di una società legata alla piazza. Oggi la Gevi è invece una realtà solida che sta giocando per i playoff: parola al parquet del PalaBarbuto per sapere come andranno le cose questa sera, perché finalmente la palla a due di Napoli Varese sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA NAPOLI VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Varese sarà fornita su Eurosport 2: l’appuntamento è quindi sulla televisione satellitare, nello specifico al numero 211 del decoder. Bisogna ricordare che tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono garantite dalla piattaforma DAZN, anche qui visione riservata agli abbonati e che sarà in diretta streaming video, potendo utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Infine possiamo segnalare che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

LA GEVI PER VOLARE!

Napoli Varese, che sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Gabriele Bettini e Giulio Pepponi, si gioca alle ore 20:30 di sabato 11 novembre, ed è uno degli anticipi nella settima giornata di basket Serie A1 2023-2024. Per la Gevi ci sarà la possibilità virtuale di agganciare la vetta della classifica: straordinario fino a qui il campionato di Napoli, che ha già battuto Milano e sabato scorso ha rifilato 20 punti a Pesaro, in trasferta, portandosi a quattro vittorie e due sconfitte e potendo sognare in grande.

Varese invece ha aperto tra mille difficoltà; dopo quattro sconfitte consecutive è finalmente tornata a vincere battendo Sassari in casa, ma la classifica resta deficitaria e ci sono problemi da risolvere, per il problema si parla ancora di complicata corsa alla salvezza. Aspettando di scoprire cosa succederà nella diretta di Napoli Varese, proviamo ora a tracciare alcuni dei temi principali che potrebbero emergere dall’intrigante serata del PalaBarbuto, in una partita che sia pure per motivi diversi è importante per entrambe le squadre.

DIRETTA NAPOLI VARESE: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Napoli Varese ci dirà se legittimamente la Gevi possa continuare a fare una corsa verso il primo posto in classifica: francamente è difficile pensare che questa squadra sarà nelle primissime posizioni anche al termine della regular season, ma intanto sei partite sono già un buon indicatore e ci stanno appunto dicendo che Napoli sta volando, ha già vinto gare toste e in certi casi lo ha fatto dominando. Una squadra dunque con cui fare i conti: a questo punto sognare la qualificazione ai playoff è tutt’altro che impossibile.

Ci spera anche Varese, ovviamente, ma la Openjobmetis brillante della passata stagione non c’è più: il roster è cambiato, il coach è diverso, per ora prevalgono le difficoltà di amalgama sia pure in un calendario che ha regalato incroci complicati Varese avrebbe potuto e dovuto fare qualcosa in più, soprattutto in casa. La vittoria su Sassari e il buon cammino in Europe Cup (mercoledì terza vittoria in quattro partite) possono aver svegliato i biancorossi che però dovranno andare al PalaBarbuto con l’atteggiamento di chi sa di poter vincere e ci proverà sino al termine, cosa del resto possibile.

