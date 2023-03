Diretta Napoli Varese/ Streaming video tv: gli obiettivi sono diversi! (basket A1)

DIRETTA NAPOLI VARESE: TRASFERTA OSTICA PER BRASE!

Napoli Varese si gioca in diretta dal PalaBarbuto, con palla a due alle ore 16:00 di domenica 5 marzo: rientra nel programma della 20^ giornata per il campionato di basket Serie A1 2022-2023, ed è un appuntamento molto interessante. Prima delle due settimane di sosta Napoli ha perso sul parquet di Treviso, una sanguinosa sfida diretta per la salvezza: a oggi la GeVi sarebbe comunque salva, ma la classifica è cortissima e dunque è chiaro che la squadra, recentemente passata sotto la guida di Cesare Pancotto, non si possa permettere troppi passi falsi soprattutto in casa.

Diretta/ Pesaro Varese (risultato finale 84-80): festa grande alla Vitrifrigo Arena!

Varese all’andata aveva dominato contro Napoli, ma poi è calata: in campionato ha perso il derby casalingo ritrovandosi al sesto posto in classifica, poi è andata a giocare la Coppa Italia ed è partita malissimo contro Pesaro, non riuscendo a completare la rimonta e cadendo al primo turno. Una delusione per come sono poi andate le cose, ma questo chiaramente non cancella la stagione di una Openjobmetis che potrebbe tornare ai playoff dopo cinque anni e riuscire così a fare un salto di qualità atteso. Ora vedremo quello che succederà tra poco nella diretta di Napoli Varese…

Diretta/ Varese Milano (risultato finale 75-87): l'Olimpia si aggiudica il derby!

DIRETTA NAPOLI VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Varese non è una di quelle che per la 20^ giornata di basket saranno trasmesse sui canali della nostra televisione. L’alternativa come sempre esiste, ed è noto che sia rappresentata dal portale Eleven Sports che fornisce tutte le partite del campionato di Serie A1: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video con la possibilità di acquistare l’evento on demand, e dobbiamo ricordare che da qualche tempo questa piattaforma è visibile anche su DAZN. Infine sul sito ufficiale della Lega, www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

Diretta/ Tortona Varese (risultato finale 103-91): Christon domina, vittoria Bertram!

DIRETTA NAPOLI VARESE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Napoli Varese ci presenta due squadre che hanno una classifica diversa e stanno dunque lottando per obiettivi differenti, ma che certamente non è scontata. La Openjobmetis ha comunque mostrato come in trasferta possa avere la stessa produzione offensiva che garantisce al Lino Oldrini, ma comunque giocare lontano dal proprio pubblico non è la stessa cosa e poi il PalaBarbuto rappresenta un ambiente molto caldo, con una Varese che arriva anche dalla fatica di Coppa Italia e, come detto, in Serie A1 anche a causa di un calendario recente difficile non è troppo riuscita a confermarsi.

Napoli poi ha ben poco da perdere: vuole vendicare la pesante sconfitta nel match di andata, ha una situazione di classifica che impone di dare oltre il 100% per risalire la corrente e sa bene che ogni singola partita dovrà essere aggredita come se fosse quella decisiva per la salvezza. L’esperienza di un coach come Pancotto può pagare dividendi nel lungo periodo, questo del resto si è già visto in qualche uscita di Napoli; ora capiremo se anche contro Varese arriverà una vittoria importante per il morale e per rilanciarsi, la Openjobmetis allo stesso modo non può certo tirare ulteriormente la corda…











© RIPRODUZIONE RISERVATA