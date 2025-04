DIRETTA NAPOLI VARESE: LOMBARDI IN GUAI SERI!

Con la diretta Napoli Varese siamo alla Fruit Village Arena alle ore 20:00 di sabato 12 aprile: si gioca per la 26^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 e si tratta di un incrocio delicato per la salvezza, “mitigato” almeno per la GeVi dalla grande crescita di una squadra che ha cambiato passo soprattutto in casa, ha battuto anche Milano e ha forse già fatto lo step decisivo per la permanenza in Serie A1, anche se nell’ultimo turno ha perso male a Trieste e dunque in qualche modo deve ancora chiudere i giochi, aiutata comunque dal fatto che praticamente tutte le rivali dirette abbiano perso nell’ultima giornata.

Tra queste anche Varese, che sta vivendo un dramma: la partita contro Cremona era fondamentale per mettersi quasi al sicuro, ma alla Openjobmetis non è bastato essere avanti di 7 a pochi secondi dal termine per portare a termine la vittoria, sconfitta maturata in overtime e ora situazione complicatissima perché la Vanoli, già vincente all’andata, ha preso il largo e bisogna a tutti i costi tenere alle spalle Scafati e Pistoia, ma stasera nella diretta Napoli Varese i lombardi rischiano tantissimo considerato il passo che la GeVi sta tenendo ultimamente.

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA NAPOLI VARESE IN STREAMING VIDEO TV

Per seguire la diretta Napoli Varese vi dovrete rivolgere, se abbonati, a Eurosport 1 e dunque sulla televisione satellitare, mentre la diretta streaming video sarà disponibile su DAZN sempre in abbonamento.

DIRETTA NAPOLI VARESE: GEVI PER SALVARSI

La diretta Napoli Varese sarebbe potuta essere l’occasione per mettersi definitivamente al sicuro, rischia invece di trasformarsi in un incubo per la Openjobmetis che deve solo incolpare se stessa, perché nel corso di questa stagione, e tralasciando le otto sconfitte consecutive, ha perso due partite praticamente identiche contro Pistoia e Cremona, gare contro avversarie assolutamente alla portata e avversarie dirette che aveva già messo nel sacco prima di crollare. Avesse vinto, oggi Varese avrebbe 18 punti e sarebbe di fatto salva; così invece rischia seriamente la Serie A2 perché non si vede una luce in fondo al tunnel.

Quella che invece vede Napoli, che dal ritorno di Jacob Pullen ha viaggiato a una media da playoff: per la GeVi dunque il cambio di passo e mentalità c’è stato sul serio e naturalmente, se salvezza sarà, si tratterà di un mezzo miracolo sportivo dopo il tanto citato 0-11 con cui era iniziato il campionato. Non c’è dubbio alcuno che la diretta Napoli Varese sia delicata e fondamentale, anche i partenopei naturalmente rischiano di tornare a essere coinvolti nella corsa per non retrocedere qualora dovessero cedere in casa a una Openjobmetis cui ormai è rimasto solo l’orgoglio – forse – sempre che basti per evitare il baratro.