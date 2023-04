DIRETTA/ Napoli Venezia (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due!

DIRETTA NAPOLI VENEZIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Eccoci pronti a vivere la diretta di Napoli Venezia. Era stata la Reyer, ancora allenata da Walter De Raffaele, a vincere la partita di andata: lo scorso 6 novembre al Taliercio era finita 82-71, determinante il secondo quarto nel quale Venezia aveva girato un brutto inizio e aveva ottenuto un vantaggio che non aveva poi mollato. Non avevano brillato in tanti nella squadra di casa: sicuramente Mitchell Watt, autore di una doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi, ma anche Marco Spissu con 11 punti e 3/4 dal campo. Jayson Granger aveva chiuso con 5 rimbalzi e 8 assist, ma appena 4 punti frutto di un brutto 1/5 al tiro.

Diretta/ Hapoel Tel Aviv Venezia (risultato finale 90-80): Rimonta sfiorata

Per Napoli 19 punti di Jordan Howard con 4/7 dal perimetro, 19 punti e 9 rimbalzi di JaCorey Williams ma aveva fatto male Robert Johnson, che in 27 minuti sul parquet aveva tirato 1/8 per appena 3 punti, se non altro senza perdere palloni e catturando 5 rimbalzi. Tra pochi minuti le due squadre faranno il loro ingresso sul parquet del PalaBarbuto: non resta che metterci comodi e stare a vedere come andranno le cose, finalmente qui è tutto pronto e la palla a due di Napoli Venezia si può davvero alzare! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Venezia Tortona (risultato finale 89-80): vince la Reyer

DIRETTA NAPOLI VENEZIA: LA GEVI INSEGUE LA SALVEZZA!

Napoli Venezia è in diretta dal PalaBarbuto, e si gioca alle ore 12:00 di domenica 16 aprile: siamo in campo per la 26^ giornata del campionato di basket Serie A1 2022-2023. La Givova continua a sperare nella salvezza: grande colpo nell’ultimo turno, vittoria sul campo della Virtus Bologna e preziosi due punti che hanno permesso di tenere il passo di Scafati e Reggio Emilia, staccando Verona e dunque aumentando le possibilità di confermare la massima categoria per la seconda stagione consecutiva.

Venezia invece ha battuto Tortona, un’altra vittoria davvero importante e non scontata: in questo modo la Reyer ha ripreso contatto con l’ottava posizione, come noto i playoff sono per gli orogranata un obiettivo considerato minimo ma oggi bisognerà anche risollevarsi dalla deludente eliminazione in Eurocup. Sarà dunque molto interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Napoli Venezia; mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che ci accompagnano nel pomeriggio del PalaBarbuto.

Diretta/ Milano Venezia (risultato finale 73-76): l'Olimpia cade al Mediolanum Forum!

DIRETTA NAPOLI VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Venezia non sarà disponibile, perché questo match non è tra i tre che sono regolarmente selezionati per essere trasmessi sui canali della nostra televisione. Ovviamente sappiamo che tutte le partite della Serie A1 di basket sono fornite dalla piattaforma Eleven Sports: sarà una visione in diretta streaming video e potrete decidere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Infine sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore della partita, aggiornati in tempo reale.

DIRETTA NAPOLI VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

L’imminente diretta di Napoli Venezia mette a confronto due squadre che hanno chiaramente obiettivi diversi, ma che allo stesso modo inseguono una vittoria che potrebbe essere molto importante. La GeVi già l’anno scorso si era salvata in maniera tutto sommato brillante, ora potrebbe replicare questo traguardo anche se forse da queste parti speravano che certe aggiunte al roster potessero migliorare il passo della squadra in maniera anche sensibile, magari senza guardare ai playoff ma comunque salvandosi in modo agevole.

Venezia punta la post season, anche in una stagione in cui si è verificato l’incredibile esonero di Walter De Raffaele; Neven Spahija ha certamente dato nuova linfa vitale a una squadra che comunque, per come è stata costruita, vale certamente le prime otto della Serie A1. Purtroppo ancora una volta il cammino in Eurocup si è interrotto agli ottavi: la Reyer ha pagato a caro prezzo certe cadute in regular season che non le hanno permesso di avere il fattore campo nel primo match ad eliminazione diretta, ora la concentrazione sarà totalmente sul campionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA