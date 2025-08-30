Diretta Napoli Verona Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la terza giornata.

DIRETTA NAPOLI VERONA PRIMAVERA: IN FASE DI RODAGGIO!

Con la diretta Napoli Verona Primavera ci apprestiamo a vivere una matinée, perché sabato 30 agosto la partita valida per la terza giornata nel campionato Primavera 1 2025-2026 si gioca alle ore 11:00. Vanno in campo due squadre che possiamo definire in fase di rodaggio; certamente questo è vero soprattutto per l’Hellas.

Il Verona infatti non è ancora riuscito a vincere: dopo il bel pareggio sul campo dell’Atalanta ha sprecato l’occasione di prendersi il successo casalingo, ha addirittura perso contro il Monza e dunque deve rivedere alcuni dei piani, visto che nell’ultimo campionato gli scaligeri hanno lottato concretamente per i playoff.

Anzi: ne sono rimasti esclusi in maniera beffarda all’ultima giornata, e ora cercano riscatto; il Napoli invece è tornato nel massimo torneo dopo due anni, è una squadra che ha anche disputato la Youth League e che all’esordio ha battuto il Cagliari.

Poi però i partenopei hanno perso male contro il Torino; dunque anche per loro nella diretta Napoli Verona Primavera si tratterà di provare a riprendere la marcia, anche se siamo solo all’inizio della stagione i punti in palio sono importanti e allora proviamo a scoprire come le due squadre potrebbero essere schierate sul terreno di gioco.

COME SEGUIRE LA DIRETTA NAPOLI VERONA PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Napoli Verona Primavera siamo su Sportitalia, un appuntamento in chiaro per tutti, allo stesso modo la diretta streaming video sarà a disposizione sul sito ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VERONA PRIMAVERA

Allenati da Dario Rocco, gli azzurri si presentano alla diretta Napoli Verona Primavera con un 4-3-3 nel quale Gambardella e De Luca dovrebbero essere i centrali di una difesa che prevede Ferrante in porta e due terzini in Colella e Garofalo (con l’alternativa D’Angelo); a centrocampo cerca spazio De Martino che potrebbe prendere il posto di Cimmaruta, confermando invece Prisco e De Chiara; nel tridente offensivo Luigi Esposito, Smeraldi e Torre sono opzioni per le fasce in luogo di Nardozi e Borriello, come prima punta dovrebbe giocare ancora Raggioli.

Paolo Sammarco schiera il Verona con il 3-5-2 nel quale come sempre Vermesan guida l’attacco, in compagnia di Akalé che è favorito su Soragni; Martini e De Battisti sono i giocatori che spingono sulle corsie dovendo aumentare la pericolosità offensiva dell’Hellas, garantita dal lavoro di Pavanati sulla mezzala con Michele De Rossi e Garofalo che insidiano le maglie di Szimionas e Peci. In difesa invece si gioca appunto a tre: Feola, Tagne e Popovic restano i favoriti, il portiere degli scaligeri sarà invece Castagnini.