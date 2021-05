DIRETTA/ Napoli Verona (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca!

DIRETTA NAPOLI VERONA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA

Soffermiamoci sui numeri che ci portano alla diretta di Napoli Verona. Gli azzurri sono quarti in classifica con 76 punti, protagonisti di una stagione in crescendo con 24 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte. I biancocelesti hanno il secondo migliore attacco della categoria con ben 85 reti siglate, meglio solo l’Atalanta a 90. Anche dietro le cose sono andate discretamente bene con 40 reti subite, meglio Juventus a 37 e Inter a 34. Dall’altro lato gli scaligeri sono decimi a 44 punti a fronte di 11 successi, 11 pari e 15 ko. La squadra gialloblù ha avuto qualche difficoltà di troppo in attacco, siglando appena 45 reti, peggiore reparto delle prime undici posizioni. La difesa però ha fatto decisamente bene, addirittura i gol subiti sono appena 47 ed è la migliore delle posizioni dalla sesta in giù. Tra i grandi protagonisti degli azzurri c’è Lorenzo Insigne che ha segnato 19 reti, mai così bene dai tempi della Serie C1 al Foggia, finora in A il suo record era di 18 gol. Dall’altra parte invece quello che ha fatto più reti è Barak con 7. Il miglior assistman è invece il polacco Zielinski con 10 passaggi decisivi. Ora è tempo di lasciar parlare il campo: leggiamo insieme le formazioni ufficiali, la diretta di Napoli Verona prende il via! NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, L. Insigne; Osimhen. Allenatore: Gennaro Gattuso VERONA (3-4-2-1): Pandur; Cecherini, Gunter, F. Dimarco; Faraoni, Dawidowicz, Ilic, Lazovic; Bessa, Zaccagni; Kalinic. Allenatore: Ivan Juric

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Eccoci agli ultimi verdetti! Diretta gol live score

DIRETTA NAPOLI VERONA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Verona sarà garantita in esclusiva per gli abbonati di Sky Sport, che detiene i diritti di 7 delle 10 partite della giornata di Serie A comprese nel pacchetto della televisione satellitare, che fornirà di conseguenza anche la diretta streaming video, sempre riservata ai propri abbonati, tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN/ Quote: chance per Mandzukic dalla panca?

NAPOLI VERONA: GLI ALLENATORI

Napoli Verona sarà davvero l’ultima partita di Gennaro Gattuso sulla panchina dei partenopei? È curioso che questo scenario si possa verificare proprio contro Ivan Juric, che è uno dei candidati a prenderne il posto perché sarebbe tra le figure preferite dal presidente Aurelio De Laurentiis. Juric lascerà il Verona dopo due anni in cui l’ha condotto a salvezze brillantissime, potendo anche guardare le posizioni europee da vicino; per quanto riguarda Gattuso, il suo destino sembrava segnato fino a poche settimane fa ma poi il Napoli ha iniziato una straordinaria rimonta verso il quarto posto, è ad un passo dal ritorno in Champions League (basta la vittoria senza dover guardare agli altri campi) e dunque l’ultima possibilità ventilata è quella di una conferma. Anche perché, la squadra con la quale era già d’accordo non è più un’opzione: pare infatti che Gattuso abbia infine rifiutato la Fiorentina, perplesso per i toni della conferenza stampa di Rocco Commisso ma anche “scioccato” dal trattamento ostico (per usare un eufemismo) ricevuto domenica scorsa, quando gli azzurri sono andati a espugnare il Franchi. (agg. di Claudio Franceschini)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VERONA/ Quote: le alternative dalla panchina per Gattuso

NAPOLI VERONA: I TESTA A TESTA

La diretta di Napoli Verona si è già giocata al San Paolo per 27 volte col bilancio che sorride agli azzurri. I campani sono stati in grado di vincere ben 20 volte con appena 2 successi dell’Hellas e 5 pareggi. La squadra di casa ha segnato 60 reti, mentre gli ospiti solo 12. La gara col maggior numero di reti è un emozionante 6-2 della stagione 2014/15. Straordinario fu Higuain autore di una tripletta, con due gol messi a segno anche da Hamsik. Il risultato più frequente è il 2-0 uscito per ben 4 volte. Il Napoli ha vinto l’ultimo precedente nell’ottobre del 2019, una gara terminata col risultato finale di 2-0 grazie a una doppietta del polacco Arkadiusz Milik. Per trovare una vittoria degli scaligeri in Campania contro questo avversario si deve tornare indietro addirittura alla stagione 1982/83 quando arrivò un 1-2. Staremo a vedere come andrà oggi.

NAPOLI VERONA: CHAMPIONS IN TASCA!

Napoli Verona, in diretta domenica 23 maggio 2021 alle ore 2o.45 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata di ritorno di Serie A. E’ arrivato il momento del match point per i partenopei, che con una vittoria saranno sicuri del ritorno in Champions League dopo una stagione di assenza. Gli azzurri hanno capitalizzato al meglio un girone di ritorno di grande spessore, dopo aver recuperato gli infortunati che avevano creato grandi difficoltà nella prima metà della stagione.

Una volta ripreso a volare, la squadra di Gattuso si è portata a una sola vittoria per piazzarsi al quarto posto: non bisognerà sottovalutare un Verona che ha costruito un altro capolavoro con Juric in panchina, salvandosi praticamente a metà stagione nonostante le cessioni illustri in estate. Entrambe le squadre potrebbero comunque cambiare guida a fine stagione: il tecnico serbo non vede per gli scaligeri ulteriori margini di crescita, mentre nonostante i risultati ritrovati il rapporto tra Gattuso e il presidente del Napoli De Laurentiis sembra compromesso. Ci si potrebbe salutare con la Champions in tasca, un risultato che per i partenopei sembrava lontano a due mesi dalla fine del campionato.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VERONA

Le probabili formazioni della sfida tra Napoli e Verona allo stadio Diego Armando Maradona. I padroni di casa allenati da Gennaro Gattuso scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrhamani, Hysaj; Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Ivan Juric con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Pandur; Ceccherini, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Kalinic.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Napoli e Verona, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 1.18 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 7.00 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 12.00 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA