DIRETTA/ Napoli Verona (risultato 0-0) video streaming tv: Mazzarri torna a quattro, via! (4 febbraio 2024)

DIRETTA NAPOLI VERONA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI

Speriamo che non abbiate preso impegni nel breve termine perché sta per cominciare la diretta di Napoli Verona, mentre gli uomini in campo si riscaldano, noi daremo un’occhiata alle statistiche per vedere che tipo di gara aspettarci: Il Napoli mostra una notevole efficacia nel finale delle partite, realizzando il 30% dei suoi gol nei minuti che vanno dal 76esimo al 90esimo. Curiosamente, la squadra partenopea ha una percentuale irrisoria nel segmento iniziale della gara, segnando solo il 3% dei gol totali nei primi 15 minuti di gioco, il dato più basso di tutto il campionato, in Europa solo alcune squadre hanno fatto di peggio, e diciamo solo che lottano per non retrocedere.

Per quanto riguarda il Verona, anch’esso dimostra un’efficacia simile a quella del Napoli nei minuti finali, con il 30% dei gol realizzati nello stesso lasso di tempo dei padroni di casa. Viene da pensare che sarà una partita tirata che si risolverà solo negli ultimi giri d’orologio. Non ci resta che scoprirlo, nel mentre spostiamoci però sulle formazioni ufficiali, la diretta di Napoli Verona è ai nastri di partenza! NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, G. Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, D. Coppola, Dawidowicz, Cabal; Serdard, Duda; Lazovic, Suslov, Folorunsho; Noslin. Allenatore: Marco Baroni (agg. Gianmarco Mannara)

NAPOLI VERONA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Napoli Verona sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Napoli Verona sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco

NAPOLI VERONA: AI PARTENOPEI SERVE VINCERE!

Napoli Verona, in diretta domenica 4 febbraio 2024 alle ore 15.00 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sarà una sfida valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Il Napoli, reduce dai fasti dello scorso anno e dalla cavalcata trionfale per lo scudetto, si ritrova in una situazione difficile con un girone di andata deludente, attualmente fuori dalla zona Europa. Per riscattarsi, i partenopei hanno bisogno di una serie di risultati positivi e potrebbero puntare al quarto posto, distante 4 punti. Dopo la faticosa vittoria contro i cugini granata, il Napoli ha pareggiato senza reti all’Olimpico contro la Lazio in una partita priva di emozioni. Nonostante il confronto sulla carta sembri favorevole contro gli scaligeri, la squadra di questa stagione al momento non offre garanzie.

L’Hellas Verona, mirando alla salvezza dopo aver rischiato la retrocessione lo scorso anno, ha ottenuto la permanenza nel massimo campionato italiano vincendo lo spareggio contro lo Spezia. La squadra di Baroni sta affrontando delle difficoltà, anche a causa di questioni societarie che hanno portato a qualche addio doloroso a gennaio. Attualmente posizionati al sedicesimo posto con 18 punti, gli scaligeri si trovano in bilico rispetto alla zona retrocessione. Nell’ultimo turno, hanno ottenuto un pareggio per 1-1 in casa contro il Frosinone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VERONA

Le probabili formazioni della diretta Napoli Verona, match che andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Per il Napoli, Walter Mazzarri schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gollini, Juan Jesus, Rrahmani, Ostigard, Politano, Mario Rui, Zielinski, Lobotka, Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Raspadori. A Risponderà il Verona allenato da Marco Baroni con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Montipò, Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal, Serdar, Duda, Lazovic, Suslov, Folorunsho, Noslin.

NAPOLI VERONA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Napoli Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.75.











