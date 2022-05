Diretta/ Napoli Verona streaming video tv: salvezza da blindare (Primavera)

DIRETTA NAPOLI VERONA PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Napoli Verona, domenica 15 maggio 2022 alle ore 12.00 presso l’Arena Giuseppe Piccolo, sarà una sfida valida per la 34^ giornata di Primavera 1. Salvezza da blindare per i partenopei che nello scorso turno di campionato hanno perso una grande occasione per il match point, facendosi battere 4-3 dalla Spal già retrocessa. Il Napoli resta a 40 punti a braccetto con il Milan, le possibilità di salvezza sono molte visto lo scontro diretto tra Milan e Genoa ma gli azzurri devono evitare di ritrovarsi a pari punti con il Lecce.

Di fatto al Napoli basta un punto contro un Verona già salvo, che ha festeggiato l’obiettivo con lo straripante 6-0 inflitto al Bologna nell’ultima sfida. In caso di sconfitta, il Napoli ha scontri diretti favorevoli col Milan, ma deve evitare un particolare caso: sconfitta in casa contro il Verona, vittoria del Milan contro il Genoa, vittoria del Lecce contro il Torino: in questo caso si salverebbero Milan e Lecce, col Napoli costretto ai play out contro i Grifoni.

DIRETTA NAPOLI VERONA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Verona Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre che trasmetterà l’ultima giornata con aggiornamenti da tutti i campi con la formula della Diretta Gol. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VERONA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Napoli Verona Primavera, match che andrà in scena all’Arena Giuseppe Piccolo. Per il Napoli, Niccolò Frustalupi schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Idasiak, Barba, Costanzo, Manè; Marchisano, Spavone, Saco, Giannini, Ambrosino; D’ Agostino, Cioffi. Risponderà il Verona allenato da Nicola Corrent con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Kivila; Terracciano, Redondi, Ghilardi, Calabrese; Sulemana, Gomez, Verzini; Bragantini, Yeboah, Mediero.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Napoli Verona Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.65.











