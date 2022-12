Diretta/ Napoli Villarreal, streaming video tv: sfida ostica (amichevole)

DIRETTA NAPOLI VILLARREAL: SPALLETTI REGALA SPETTACOLO!

La diretta Napoli Villarreal, in programma alle ore 20.30 di sabato 17 dicembre 2022 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sarà un test amichevole. Terza gara per la formazione di Luciano Spalletti, al lavoro per preparare al meglio il ritorno in campo dopo la pausa legata al Mondiale.

Nelle ultime due gare, il Napoli ha raccolto due vittorie: 2-3 contro i turchi dell’Antalyaspor e 3-1 contro il Crystal Palace. Quella contro i partenopei sarà la terza amichevole anche per il Villarreal: per gli spagnoli ko 2-1 contro il Fenerbahce e vittoria per 3-4 contro il Galatasaray.

NAPOLI VILLARREAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Napoli e Villarreal? La partita si potrà seguire su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv. La gara si potrà però seguire anche su Sky per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VILLARREAL

Qualche nodo da sciogliere per i due allenatori, ma è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Napoli Villarreal. Partiamo dagli azzurri, Spalletti opta per il 4-2-3-1: Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui, Lobotka, Ndombele, Politano, Elmas, Kvara, Osimhen. Passiamo adesso al Sottomarino Giallo, Setien sceglie il 4-3-3: Reina, Kiko, Mandi, Cuenca, Mojica, Coquelin, Morlanes, Trigueros, Chukwueze, Pascual, Baena.

