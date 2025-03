DIRETTA NAPOLI VIRTUS BOLOGNA: UN TESTA-CODA!

Eccoci in vista della diretta Napoli Virtus Bologna, che si gioca alle ore 19:30 di domenica 16 marzo presso il PalaBarbuto: per la 22^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 avremo un testa-coda, perché nell’ultimo turno la Virtus Bologna ha battuto Trento nel big match casalingo e l’ha staccata, rimanendo al comando della classifica in compagnia di Brescia, mentre Napoli al contrario si è confermata in ultima posizione dopo una sconfitta davvero sanguinosa, avvenuta sul parquet di Cremona contro una squadra che ha fatto un salto in avanti e si è anche presa la doppia sfida diretta.

Una GeVi che ha bisogno di tornare a vincere dunque, ma una Segafredo che non ha ancora mollato di un centimetro: le V nere adesso non hanno nemmeno più l’assillo dell’Eurolega, per qualche settimana ci sarà ancora il doppio impegno ma è chiuso – purtroppo – ogni discorso relativo a play in o playoff, il che ci dice che adesso questa corazzata si potrà concentrare esclusivamente su un campionato che vuole tornare a vincere dopo quattro anni, e questo può influire nella diretta Napoli Virtus Bologna.

INFO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA NAPOLI VIRTUS BOLOGNA

Per quanto riguarda la diretta tv di Napoli Virtus Bologna bisogna dire che non sarà disponibile, l’unico modo per assistere al match sarà in diretta streaming video dopo aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma DAZN.

DIRETTA NAPOLI VIRTUS BOLOGNA: SLANCIO SEGAFREDO

Avremo dunque una Segafredo in palla nella diretta Napoli Virtus Bologna: la vittoria contro Trento è stata davvero di livello anche perché la Dolomiti Energia ha avuto una buonissima reazione nel secondo tempo e ha fatto di tutto per rimontare e vincere, la Virtus Bologna ha dunque superato un esame di maturità particolarmente difficile e intanto ha anche iniziato a costruire sul futuro, perché le ultime notizie riportano che dal contratto che lega Dusko Ivanovic alla società sia sparita la clausola che lo voleva confermato solo in caso di scudetto, dunque vada come vada si dovrebbe procedere con lui.

Tema importante, come sarà importante capire come intenderà muoversi Napoli: è innegabile che Giorgio Valli, insieme ai grandi ritorni nel roster, abbia svolto un ottimo lavoro ridando improvvisamente speranze di salvezza alla GeVi, ma tra salvezza e retrocessione potrebbero esserci parecchie differenze anche rispetto a come saranno gestiti i prossimi passi. Giusto comunque che Valli e i giocatori non ci pensino: bisogna giocare una diretta Napoli Virtus Bologna molto delicata, perché battere una corazzata come le V nere potrebbe dare uno slancio magari anche determinante nel raggiungere l’obiettivo stagionale.