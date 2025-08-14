Diretta Nardi Alcaraz Cincinnati Open 2025 streaming video tv: orario e risultato del match valido per gli ottavi di finale del Masters 1000.

DIRETTA NARDI ALCARAZ CINCINNATI OPEN 2025: SFIDA IMPOSSIBILE!

La diretta Nardi Alcaraz rappresenta una missione impossibile per il nostro tennista? Secondo le premesse sì, ma questo ottavo di finale al Cincinnati Open 2025 potrebbe rappresentare un grande punto di svolta per Luca Nardi, che intanto è arrivato a questo punto del Masters 1000 senza troppa fatica.

Il pesarese ha infatti approfittato della scarsa condizione fisica di Jakub Mensik: in quello che sarebbe dovuto essere un match complicatissimo (il giovane ceco ha vinto il Miami Open la scorsa primavera), l’avversario si è ritirato all’inizio del primo set dopo aver perso nettamente il primo, dunque un vero confronto non c’è stato.

Adesso però la posta raddoppia: per avere un posto nei quarti del Cincinnati Open 2025 Nardi dovrà vedersela con Carlos Alcaraz, che certamente non ha bisogno di presentazioni e che continua a inseguire il ritorno al numero 1 Atp, e intanto ha già incamerato sei Slam lungo la strada.

Impressionante il fatto che lo spagnolo sia coetaneo dello stesso Nardi, anche se questi discorsi lasciano il tempo che trovano; adesso quello che è importante è valutare cosa succederà nella diretta Nardi Alcaraz, in programma dalla 1:00 italiana di giovedì 14 agosto.

DIRETTA NARDI ALCARAZ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL CINCINNATI OPEN 2025

Per la diretta tv del Cincinnati Open 2025 saremo sulla televisione satellitare in abbonamento, con diretta streaming video disponibile attraverso Sky Go e Now Tv (sempre per i clienti).

DIRETTA NARDI ALCARAZ CINCINNATI OPEN 2025: È IL SECONDO INCROCIO

Ci stiamo avvicinando allora alla diretta Nardi Alcaraz: in questa stagione i due si erano già affrontati e bisogna tornare a febbraio per trovare questo precedente. Eravamo sempre agli ottavi, ma del torneo di Doha: trattandosi di un Atp 500 si trattava del secondo turno, Nardi arrivava dalle qualificazioni e, dopo aver battuto Zhizhen Zhang, aveva strappato un set al campionissimo spagnolo ma era comunque caduto con il risultato di 6-1 4-6 6-3. Alcaraz non avrebbe fatto troppa strada, eliminato da Jiri Lehecka ai quarti in un torneo vinto da Andrey Rublev; adesso il contesto è diverso, per campo e situazione del momento.

Alcaraz, ferito per la sconfitta nella finale di Wimbledon, è al Cincinnati Open 2025 non solo per preparare gli Us Open ma anche per vincere il Masters 1000 e avvicinare Jannik Sinner nel ranking, Nardi spera di rivivere una giornata sulla scia di quella a Indian Wells, quando si era rivelato battendo Novak Djokovic. A dire il vero poi le cose non erano andate troppo bene per il pesarese, che comunque è ancora sugli scudi e pronto a giocarsela: vedremo se sarà in grado di fare un grande colpo in questo atteso ottavo di finale, prendendosi una vittoria che potrebbe farlo svoltare nel breve periodo.