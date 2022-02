Diretta NBA All Star Game 2022/ Streaming video tv, Team LeBron vs Team Durant

DIRETTA NBA ALL STAR GAME 2022: TEAM LEBRON VS TEAM DURANT

L’All Star Game NBA 2022 scatta alle ore 2:00 di lunedì 21 febbraio, naturalmente con orario italiano: alla Rocket Mortgage FieldHouse di Cleveland va in scena la partita delle stelle, atto conclusivo di un weekend intenso e dedicato allo spettacolo, nel più puro stile della Lega. L’All Star Game propriamente detto è infatti un fine settimana ricco di eventi, e quest’anno abbiamo visto protagonista anche il nostro Gianmarco Tamberi; l’attenzione dei più però è rivolta verso l’ultima partita, che è quella in cui i campioni, selezionati attraverso il voto dei fan e poi degli allenatori e gli addetti ai lavori, si affrontano in 48 minuti che naturalmente lasceranno da parte l’intensità ad uso e consumo di schiacciate, triple e in generale show e intrattenimento.

Da questo punto di vista ovviamente non sono mai mancate le polemiche nel corso degli anni, anche di chi sostiene come l’All Star Game NBA per come è diventato sia oggi un evento inutile e magari anche anacronistico, ma la Lega NBA è questa e gli stessi giocatori, che poi avranno una seconda parte di regular season da affrontare, vogliono rilassarsi e divertirsi. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta del NBA All Star Game 2022, prima però dobbiamo andare a ripassare quale sia il contesto entro il quale si gioca per entrare ancor più nel merito della partita delle stelle a Cleveland.

DIRETTA NBA ALL STAR GAME 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv del NBA All Star Game 2022 sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: un appuntamento riservato agli abbonati che avranno la possibilità di seguire la partita delle stelle con la consueta telecronaca di Flavio Tranquillo, che sarà accompagnato da Davide Pessina al commento tecnico. In assenza di un televisore potrete avvalervi del servizio di diretta streaming video: come sempre non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile con l’applicazione Sky Go, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrete anche sottoscrivere un abbonamento a NBA League Pass sempre per la visione dell’evento in mobilità.

DIRETTA NBA ALL STAR GAME 2022: RISULTATI E CONTESTO

Anche quest’anno la selezione dei partecipanti del NBA All Star Game 2022 è avvenuta tramite la divisione tra Eastern e Western Conference, ma solo in materia di votazioni: i due più votati, cioè Kevin Durant e LeBron James, hanno avuto l’onore di essere i capitani e dunque, come già si era visto nelle edizioni precedenti, hanno dato vita a un vero e proprio draft in diretta televisiva, in cui hanno potuto scegliere i loro compagni di squadra senza restrizioni. I titolari erano già stabiliti secondo i voti dei fan: Durant tra l’altro sarà assente per infortunio (come altri) e il suo posto lo ha preso Jayson Tatum che giocherà con Andrew Wiggins, Ja Morant, Trae Young e Joel Embiid mentre per LeBron James i compagni saranno Stephen Curry, DeMar De Rozan, Giannis Antetokounmpo (finalmente i due sono compagni, dopo essere stati i capitani per qualche anno) e Nikola Jokic, MVP della NBA in carica.

I coach sono i due che guidano le rispettive Conference, quindi Monty Williams dei Phoenix Suns e Erik Spoelstra dei Miami Heat; nel corso del draft c’è anche stato un bel siparietto quando Durant, rimasto con i soli James Harden e Rudy Gobert da poter scegliere, ha puntato sul francese degli Utah Jazz parlando molto seriamente della necessità di avere un lungo sotto canestro, scatenando l’ilarità di LeBron e dei commentatori tv visto che qualche ora prima Harden era finito a Philadelphia lasciando Brooklyn, pare anche per qualche diverbio con lo stesso Durant. Adesso però è tempo di giocare, tra poco saremo in campo a Cleveland e dunque tra poco scopriremo quello che succederà nel NBA All Star Game 2022, la partita delle stelle che vada come vada è comunque uno spettacolo da guardare, al netto di tutto.



