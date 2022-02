Diretta Nba Celebrity Game 2022 con Tamberi/ Streaming video tv: il sogno di Gimbo

DIRETTA NBA CELEBRITY GAME 2022 CON TAMBERI STREAMING VIDEO TV: UN TOCCO DI AZZURRO CON GIMBO!

La diretta del Nba Celebrity Game 2022 apre all’una della notte tra venerdì e sabato l’edizione di quest’anno dell’All Star Game del basket americano, ospitata dai Cleveland Cavaliers presso il Rocket Mortgage FieldHouse, con Gianmarco Tamberi che scenderà in campo nella partita delle celebrità. Ci sarà dunque un tocco italiano nel Nba Celebrity Game 2022 che vedrà scendere in campo anche il campione olimpico del salto in alto: Gimbo Tamberi è un grande appassionato di basket e la convocazione per la partita che apre l’All Star Game 2022 è un sogno che si avvera per l’atleta azzurro, al quale l’oro olimpico ha dunque spalancato le porte del Nba Celebrity Game 2022.

Gianmarco Tamberi/ “Con Chiara Bontempi amore per sempre, a settembre il matrimonio”

Il nome del match dice tutto: prima di dare spazio alle stelle del basket Nba, scendono in campo celebrità di vario genere, accomunate naturalmente dalla grande passione per il basket. La gioia di Gianmarco Tamberi per la convocazione è stata talmente grande che lo stesso Gimbo sui social ha parlato di “notizia più bella della mia vita”: d’altronde, anche dopo l’oro olimpico è stato visto giocare a basket nei campetti ad esempio di Milano, dunque Gimbo gioca a basket sempre e comunque. Figurarsi se poteva lasciarsi sfuggire la possibilità di essere protagonista della diretta del Nba Celebrity Game 2022…

GIANMARCO TAMBERI/ "Oro a Tokyo? Ora mi fermo, devo riposarmi dopo 5 anni infiniti"

DIRETTA NBA CELEBRITY GAME 2022 CON TAMBERI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv del Nba Celebrity Game 2022 con Tamberi è fissata alle ore 01.00 di stanotte su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA, dunque sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguire l’evento anche in diretta streaming video su Sky Go. Da segnalare tuttavia che il commento live sarà in lingua originale e non vi saranno repliche su Sky.

DIRETTA NBA CELEBRITY GAME 2022 CON TAMBERI: LE FORMAZIONI

La diretta del Nba Celebrity Game 2022 con Tamberi in apertura dell’All Star Game a Cleveland è un evento molto americano, perché naturalmente quasi tutte le celebrità sono statunitensi e di conseguenza vari nomi diranno poco al pubblico italiano. Ricordiamo comunque che Gianmarco Tamberi farà parte del Team Nique, allenato da Dominique Wilkins e che comprende pure Anuel AA (rapper), Justin Bibb (sindaco di Cleveland), Kane Brown (cantante), Myles Garrett (defensive end dei Cleveland Browns), Booby Gibson (leggenda dei Cleveland Cavaliers), Tiffay Haddish (comica e attrice), Jack Harlow (rapper), Crissa Jackson (giocatore degli Harlem Globetrotters) e Anjali Ranadivè (cantante).

DIRETTA MEMORIAL KAMILA SKOLIMWSKA/ Tamberi vince: nei 200m Tortu 3^ e Desalu quarto

Gli avversari di Gimbo Tamberi nel Nba Celebrity Game 2022 saranno invece inseriti nel Team Walton, allenato appunto da Bill Walton: si tratterà di Jimmie Allen (cantante), Brittney Elena (conduttrice, attrice, atleta e modella), Machine Gun Kelly (cantante), Dearica Hamby (guardia dei Las Vegas Aces), Noah Carlock (vincitore di Fanatics All-In Challenge), Nyjah Huston (olimpionico di skateboard), Matt James (personaggio televisivo americano, primo afroamericano maschio per The Bachelor), Quavo (rapper), Ranveer Singh (attore) e Alex Toussaint (istruttore di gruppo). Essere un europeo chiamato a far parte del Nba Celebrity Game 2022 sarà dunque un onore ancora più grande per Gimbo Tamberi…

© RIPRODUZIONE RISERVATA