Diretta Neptunas Klaipeda Brindisi/ Streaming video tv: esordio in Champions League

Neptunas Klaipeda Brindisi si gioca alle ore 18:00 di martedì 15 ottobre, presso la Svyturio Arena: prende il via anche la Champions League 2019-2020 di basket, e come sempre abbiamo una prima fase che è composta da gironi da otto squadre ciascuno. La Happy Casa fa il suo esordio in Lituania, contro una squadra abituata a queste atmosfere; non così la società pugliese che comunque sta continuando nel suo percorso di crescita e che, dopo aver centrato i playoff di campionato nell’ultima stagione, ha aperto l’annata confrontandosi con la Supercoppa Italiana e avendo un buon approccio. Sarà importante valutare quello che succederà nella diretta di Neptunas Klaipeda Brindisi, una partita che potrebbe già darci una buona indicazione delle possibilità che la squadra di Frank Vitucci ha di superare il girone di Champions League, per quanto sia presto per tracciare dei bilanci che siano definitivi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Neptunas Klaipeda Brindisi non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione; significa dunque che non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video ufficiale per seguire questa partita. Tuttavia, potrete raccogliere le informazioni utili consultando liberamente il sito ufficiale della Champions League di basket, che trovate all’indirizzo www.basketballcl.com; ricordiamo anche la possibilità di seguire gli aggiornamenti dati dalla società pugliese attraverso i suoi profili presenti sui social network, in particolar modo Facebook e Twitter.

DIRETTA NEPTUNAS KLAIPEDA BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

E’ una data importante quella di Neptunas Klaipeda Brindisi: la squadra pugliese si confronta con l’Europa arrivando da una stagione nella quale ha fatto vedere di potersi inserire, almeno in ambito nazionale, tra le realtà più competitive. Anche per Frank Vitucci è stata una bella stagione dopo qualche passaggio a vuoto; la conferma di alcuni elementi del roster (su tutti Adrian Banks) è stata importante per cementare un gruppo che è partito bene, e che anche dovuto iniziare la preparazione un po’ prima del dovuto per affrontare la Supercoppa. Per questa Champions League l’obiettivo realistico è quello di superare il girone: squadre come Paok Salonicco, Bonn, Besiktas e lo stesso Neptunas sono chiaramente più avanti nel processo, ma entrare nelle prime quattro è possibile a patto che si mantenga una qualità e intensità di gioco soprattutto nelle partite che verranno disputate al PalaPentassuglia. Una bella palestra per Brindisi; da vedere chiaramente come il doppio impegno, certamente non immediato da affrontare, inciderà sul percorso di una Serie A1 nella quale la Happy Casa ha come obiettivo minimo quello di tornare a giocare i playoff.



© RIPRODUZIONE RISERVATA