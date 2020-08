Diretta New Orleans Sacramento/ Streaming video tv: a Disney World c’è la Nba

New Orleans Sacramento, in diretta da Disney World, si gioca alle ore 19.30 italiane di questa sera, giovedì 6 agosto 2020: come è noto, già da una settimana ormai la Nba ha ricominciato il proprio cammino e tutte le squadre ancora in corsa per i playoff sono protagoniste appunto a Disney World, ad Orlando (Florida), per completare la stagione regolare e poi di seguito dare vita ai playoff – sempre nel celeberrimo parco divertimenti della Florida – con l’obiettivo di giungere ad assegnare ad inizio autunno il titolo Nba anche in questo tormentato 2020. Si gioca a ritmi molto intensi, d’altronde in ballo ci sono ben 22 squadre, tutte quelle che non erano già matematicamente fuori dai playoff al momento del lockdown. La diretta di New Orleans Sacramento questa sera si annuncia molto interessante per la Western Conference, che comprende sia i New Orleans Pelicans sia i Sacramento Kings. Vedremo dunque quale esito sortirà questa partita, nello scenario che ormai ci sta diventando familiare di Disney World, diventato in questi giorni il “mondo” del basket.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE NEW ORLEANS SACRAMENTO

La diretta tv di New Orleans Sacramento non sarà purtroppo garantita da Sky, casa italiana della Nba, secondo quanto si apprende dal palinsesto ufficiale, di conseguenza non possiamo indicare nemmeno una diretta streaming video italiana. I punti di riferimento principali saranno dunque i siti e profili social ufficiali della Nba e delle due società.

DIRETTA NEW ORLEANS SACRAMENTO: IL CONTESTO

Verso la diretta di New Orleans Sacramento, possiamo evidenziare che i Pelicans nel corso della stagione regolare fino al momento dell’interruzione per il Coronavirus avevano iniziato in mkodo che potremmo definire disastroso, ma poi hanno saputo risollevarsi, tanto da essere selezionati fra le squadre che in queste settimane giocano a Disney World. La svolta è arrivata grazie al recupero di Zion Williamson, il giocatore attorno al quale ruotano le fortune di New Orleans senza comunque dimenticare che Ball è diventato più continuo al tiro, Holiday garantisce punti e assist e Ingram è una delle migliori ale piccole nel panorama della Nba attuale. Dall’altra parte, i Kings mancano ai playoff dal 2006 ma quest’anno ci stanno credendo, in particolare grazie alle accelerazioni di De’Aaron Fox e tanti giocatori di solido rendimento e grande affidabilità, fra i quali possiamo fare i nomi di Bogdanovic, Bjelica e Holmes, anche se certamente non aiuta i californiani la positività al Coronavirus di Barnes.

