DIRETTA/ Newcastle Arsenal (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Premier League, 4 novembre 2023)

DIRETTA NEWCASTLE ARSENAL (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Comincia la diretta di Newcastle Arsenal, diamo allocano sguardo agli ultimi precedenti per capire che cosa ci dice la storia recente di questa partita della Premier League inglese. Per arrivare in doppia cifra, basta tornare a lunedì 1° aprile 2019, perché oltre a nove partite di campionato c’è anche una sfida in Coppa. Il bilancio è sostanzialmente a senso unico, grazie a ben otto vittorie per l’Arsenal a fronte di un pareggio e un successo per il Newcastle, che però ha ottenuto entrambi i risultati positivi negli ultimi tre incroci.

Arsenal femminile ha solo giocatrici bianche in squadra: esplode la polemica/ "Non è possibile nel 2023"

Dopo sette vittorie consecutive per l’Arsenal, quindi, ecco il successo per 2-0 del Newcastle nella partita giocata lunedì 16 maggio 2022, poi nella scorsa Premier League abbiamo avuto un pareggio per 0-0 in casa Arsenal martedì 3 gennaio 2023 e infine i Gunners sono tornati a vincere espugnando per 0-2 il campo del Newcastle nel match di ritorno, giocato domenica 7 maggio scorso. Adesso però la storia conta poco, anche se recente: cediamo la parola al campo per vivere le emozioni della diretta di Newcastle Arsenal! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video/ Newcastle Borussia Dortmund (0-1) gol e highlights: Nmecha espugna il St. James'Park (25 ottobre 2023)

NEWCASTLE ARSENAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI PREMIER LEAGUE

La diretta del match Newcastle Arsenal sarà disponibile, come di consueto per la Premier League, in televisione su Sky Sport. È possibile tuttavia seguire anche la diretta streaming video via internet di Newcastle Arsenal attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Newcastle Arsenal, in diretta sabato 4 novembre 2023 alle ore 18.30 presso il St. James’ Park di Newcastle, sarà una sfida valida per la 11^ giornata di Premier League. Il Newcastle ha iniziato la nuova stagione con l’obiettivo di replicare il successo ottenuto nella stagione precedente. I Magpies hanno guadagnato l’accesso alla Champions League, raggiungendo il quarto posto in classifica. Nonostante un avvio difficile, la squadra di Howe sta mostrando segnali di ripresa, attualmente occupando il sesto posto con 17 punti, a sei punti di distanza dalla quarta posizione. Nell’ultimo turno, il Newcastle ha ottenuto un pareggio per 2-2 in trasferta contro il Wolverhampton.

Diretta/ Newcastle Dortmund (risultato finale 0-1): la decide Nmecha! (Champions 25 ottobre 2023)

L’Arsenal ha conquistato l’accesso alla Champions lo scorso anno, ottenendo il secondo posto in classifica dietro solo al City. La squadra ha già conquistato il primo trofeo della stagione, la Community Shield, vincendo ai rigori contro il Manchester City. L’inizio di campionato per la squadra di Arteta è stato positivo, accumulando 24 punti in dieci partite e condividendo la seconda posizione con il Manchester City, a due punti dalla vetta. Nell’ultima giornata, l’Arsenal ha ottenuto una vittoria per 5-0 in casa contro il Brentford.

PROBABILI FORMAZIONI NEWCASTLE ARSENAL

Le probabili formazioni della diretta Newcastle Arsenal, match che andrà in scena al St. James’ Park di Newcastle. Per il Newcastle, Eddie Howe schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pope; Trippier, Botman, Schar, Burn; Guimaraes, Joelinton, Longstaff; Gordon, Isak, Almiron. Risponderà l’Arsenal allenato da Mikel Arteta con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Rice, Odegaard; Saka, Havertz, Nketiah; Gabriel Jesus.

NEWCASTLE ARSENAL LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Newcastle Arsenal, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Premier League. La vittoria del Newcastle con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo dell’Arsenal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.











© RIPRODUZIONE RISERVATA