Champions League, Diretta Newcastle Barcellona, streaming video tv: i Magpies ospitano una delle favorite alla vittoria finale (18 settembre 2025)

DIRETTA NEWCASTLE BARCELLONA, TRASFERTA OSTICA PER I BLAUGRANA

È tornata la Champions League e la diretta Newcastle Barcellona, in programma giovedì 18 settembre 2025 alle ore 21:00, è sicuramente una delle partite più interessanti per quanto riguarda questo primo turno della massima competizione europea.

Il Newcastle fin qui non ha disputato un avvio di campionato spettacolare poiché nelle prime tre partite sono arrivati solo due punti, figli dei pareggi con Aston Villa e Leeds intervallate dal ko con il Liverpool. Nell’ultima giornata però c’è stata la vittoria con il Wolves.

Il Barcellona ha iniziato nettamente meglio grazie ai successi accumulati contro il Maiorca per 3-0, col Levante per 3-2 e soprattutto il più recente 6-0 con il Valencia. L’unico mezzo passo falso è stato l’1-1 contro il Rayo Valecano.

DOVE VEDERE DIRETTA NEWCASTLE BARCELLONA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Newcastle Barcelona potrete farlo su Sky grazie all’abbonamento al pacchetto Sport. Stesso discorso vale per quanto riguarda la diretta streaming, visibile su Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI NEWCASTLE BARCELLONA

Il Newcastle giocherà con il modulo 4-3-3: tra i pali Pope, difeso dal quartetto Trippier, Schar, Burn e Livramento. A centrocampo spazio con Guimaraes, Tonali e Joelinton mentre davanti Elanga, Woltemade e Gordon.

Il Barcellona predilige il 4-2-3-1 con il portiere che sarà Garcia con Kounde, Araujo, Curbasi e Martin a comporre la difesa. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Pedri e Casado, Raphinha-Fermin-Rashford il tridente sulla trequarti dietro a Lewandowski unica punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE NEWCASTLE BARCELLONA

Il Barcellona resta favorito a 2.35 nonostante la differenza con la quota del Newcastle non è così ampia poiché i Magpies sono dati a 2.80 con il pareggio a 3.70. Gol a 1.40, No Gol a 2.75.

