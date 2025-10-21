Diretta Newcastle Benfica streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per la Champions League, oggi 21 ottobre 2025

DIRETTA NEWCASTLE BENFICA: PORTOGHESI IN CRISI

Sfida delicatissima soprattutto per gli ospiti portoghesi è quella che ci attende con la diretta Newcastle Benfica alle ore 21.00 di questa sera, martedì 21 ottobre 2025, allo stadio St James’ Park della città inglese per la terza giornata della fase campionato per la Champions League 2025-2026.

Parliamo allora subito del Benfica, che ha esordito con una clamorosa sconfitta casalinga contro il Qarabag, poi i portoghesi hanno perso anche a Londra contro il Chelsea, un risultato di per sé molto più accettabile ma che ovviamente lascia ancora a zero punti in classifica il Benfica in vista di questa nuova trasferta in Inghilterra.

Anche il Newcastle aveva debuttato con una sconfitta casalinga, ma contro il Barcellona, poi i Magpies si sono ampiamente riscattati andando a vincere per 0-4 sul campo dei belgi dell’Union Saint Gilloise e così adesso hanno 3 punti in classifica e la possibilità di fare un bel passo in avanti se sapranno sfruttare il turno casalingo.

Bella chance per il Newcastle, ma avere il Benfica ancora fermo a zero punti dopo tre partite sarebbe decisamente clamoroso, di conseguenza la posta in palio sarà già molto delicata questa sera e la diretta Newcastle Benfica si annuncia imperdibile. Grande chance per gli inglesi, bivio per i lusitani: come finirà?

NEWCASTLE BENFICA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Al martedì in Champions League le partite sono in esclusiva sui canali di Sky Sport, questo vale anche per la diretta Newcastle Benfica in tv, compresi i servizi associati per la diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI NEWCASTLE BENFICA

Curiosiamo adesso nelle scelte di Eddie Howe per le probabili formazioni della diretta Newcastle Benfica. Il modulo degli inglesi è il 4-3-3 con il portiere Pope e la difesa a quattro formata da Trippier, Schar, Botman e Burn da destra a sinistra; a centrocampo Guimaraes, il nostro Tonali in cabina di regia e Joelinton, infine il tridente d’attacco dei Magpies dovrebbe vedere titolari Elanga, Woltemade e Gordon.

Il modulo dovrebbe essere lo stesso 4-3-3 anche per José Mourinho, che da circa un mese è tornato sulla panchina del Benfica: lo Special One dovrebbe scegliere Soares in porta; i quattro difensori Dedic, Otamendi, Antonio Silva e Dahl; in mezzo al campo per gli ospiti lusitani scegliamo Sudakov, Barrenechea e Rios; infine, il tridente d’attacco con Schjelderup, Pavlidis e Lukebakio che potrebbero giocare dal primo minuto.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, le quote Snai ci indicano il pronostico per la diretta Newcastle Benfica, che sorride ai padroni di casa inglesi perché il segno 1 è quotato a 1,55 contro il 4,25 in caso di pareggio e il 5,25 che è la quotazione di un successo portoghese oltre Manica.