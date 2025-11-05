Champions League, Diretta Newcastle Bilbao, streaming video tv: gli inglesi hanno sei punti in classifica mentre gli spagnoli la metà (5 novembre 2025)

DIRETTA NEWCASTLE BILBAO, MAGPIES IN CASA

Una grande chance per le due squadre di ottenere punti importanti. La diretta Newcastle Bilbao si giocherà mercoledì 5 novembre 2025 alle ore 21:00 e vedrà le formazioni coinvolte in questo match battagliare per una vittoria che potrebbe significare tanto.

Infatti il Newcastle vuole senza dubbio dare continuità al 3-0 inflitto al Benfica e al 4-0 in terra belga contro l’Union SG, risultati che hanno cancellato il ko col Barcellona dell’esordio. Vincere avvicinerebbe la squadra bianconera alla doppia cifra di punti.

Il Bilbao ha sistemato le cose vincendo contro il Qarabag, ma l’inizio della campagna europea non è stato strabiliante. Basti pensare al 2-0 contro l’Arsenal e il 4-1 con il Borussia Dortmund, sconfitte che comunque ci possono stare.

DOVE VEDERE DIRETTA NEWCASTLE BILBAO STREAMING VIDEO

L’unico modo per vedere la diretta Newcastle Bilbao è quella di abbonarvi a Sky, così da avere anche la possibilità di assistere alla gara in diretta streaming sull’app di Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI NEWCASTLE BILBAO

Il Newcastle scenderà in campo col modulo 4-3-3 con Pope tra i pali, difeso da Trippier, Thiaw, Botman e Burn. A centrocampo spazio per Bruno Guimarães, Tonali e Joelinton con Murphy, Woltemade e Barnes in attacco.

Il Bilbao preferisce invece l’assetto tattico 4-2-3-1. In porta Unai Simón, protetto da Gorosabel, Paredes, Laporte e Berchiche. In emdaina Jauregizar e Alejandro Rego con Berenguer, Sancet e Nico Williams dietro a Guruzeta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE NEWCASTLE BILBAO

Favoritissimo il Newcastle a 1.42 rispetto ai 7.50 per il Bilbao e il 4.50 del pareggio. Over 2.5 a 1.83, Under alla stessa soglia a 2.03.

