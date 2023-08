DIRETTA/ Newcastle Liverpool video streaming tv: i Reds dominano nei precedenti (Premier, 27 agosto 2023)

DIRETTA NEWCASTLE LIVERPOOL: I TESTA A TESTA

La diretta di Newcastle Liverpool può chiaramente raccontarci di tanti precedenti, anche parecchio interessanti: ancora oggi la partita più folle rimane un 4-3 di Anfield nel marzo 1997, mentre il quadro ci dice che oggi i Reds fanno benissimo contro i Magpies e infatti entrano nella partita di oggi con una striscia di quattro vittorie consecutive, nove nelle ultime undici e 13 gare consecutive senza perdere. L’ultimo successo al St. James’ Park risale all’ultimo incrocio in termini assoluti, lo scorso febbraio: nonostante il Newcastle sia finito davanti al Liverpool in classifica, ha perso entrambe le sfide dirette e in casa era caduto per mano dei gol di Darwin Nuñez e Cody Gakpo, e in più aveva vissuto l’espulsione del portiere Nick Pope.

Per trovare l’ultima vittoria del Newcastle bisogna tornare al dicembre 2015, un successo avvenuto qui al St. James’ Park: Jurgen Klopp si era da poco insediato sulla panchina dei Reds mentre i Magpies erano all’epoca guidati da Steve McLaren, già discusso CT della nazionale inglese. Quel giorno il Newcastle aveva segnato due volte nel secondo tempo: prima una sfortunata autorete di Martin Skrtel, poi il sigillo di Georginio Wijnaldum che di lì a poco sarebbe passato proprio al Liverpool. (agg. di Claudio Franceschini)

NEWCASTLE LIVERPOOL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI PREMIER LEAGUE

La diretta del match Newcastle Liverpool sarà disponibile, come di consueto per la Premier League, in televisione su Sky Sport. È possibile tuttavia seguire anche la diretta streaming video via internet di Newcastle Liverpool attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

NEWCASTLE LIVERPOOL: BIG MATCH A ST. JAMES’ PARK!

Newcastle Liverpool, in diretta domenica 27 agosto 2023 alle ore 17.30 presso il St. James’ Park di Newcastle., sarà una sfida valida per la terza giornata della Premier League inglese. Il Newcastle ha avviato la nuova stagione con l’obiettivo di replicare il successo ottenuto nella scorsa annata. I Magpies, infatti, sono riusciti ad ottenere un posto in Champions League, classificandosi al quarto posto. Eddie Howe è stato confermato come allenatore. L’inizio del campionato è stato abbastanza solido, con 3 punti conquistati in due giornate. Nell’ultima partita, però, il Newcastle ha subito una sconfitta di misura per 1-0 contro il Manchester City.

Il Liverpool, per la prima volta in molti anni, non parteciperà alla prossima edizione della Champions League. I Reds si sono classificati al quinto posto nella scorsa stagione e stanno attuando dei cambiamenti, soprattutto a centrocampo. Importanti acquisizioni come Mac Allister e Szoboszlai sono state effettuate per rinforzare la squadra. Jurgen Klopp è stato confermato come allenatore. L’inizio del campionato è stato positivo, con 4 punti conquistati in due partite. Nel recente turno, il Liverpool ha ottenuto una vittoria in casa contro il Bournemouth, con un risultato finale di 3-1.

PROBABILI FORMAZIONI NEWCASTLE LIVERPOOL

Le probabili formazioni della diretta Newcastle Liverpool, match che andrà in scena al St. James’ Park di Newcastle. Per il Newcastle, Eddie Howe schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pope; Trippier, Botman, Schar, Burn; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Barnes, Isak, Almiron. Risponderà il Liverpool allenato da Jurgen Klopp con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Jones, Szoboszlai; Salah, Nunez, Luis Diaz.

NEWCASTLE LIVERPOOL LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Newcastle Liverpool, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Premier League. La vittoria del Newcastle con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del Liverpool, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.

