DIRETTA/ Newcastle Manchester City video streaming tv: Isak decisivo a settembre (13 gennaio 2024)

DIRETTA NEWCASTLE MANCHESTER CITY: I TESTA A TESTA

La diretta di Newcastle Manchester City ci racconta di una partita a senso unico in epoca recente, ma l’ultima sfida l’hanno vinta i Magpies: lo scorso settembre il gol di Alexander Isak ha risolto il terzo turno di Coppa di Lega a favore del Newcastle, che ha così fatto un grande colpo ed è tornato a battere il Manchester City dopo poco meno di cinque anni, come vedremo. L’ultima di Premier League giocata al St. James’ Park è quella dello scorso agosto, bellissimo 3-3 con il Manchester City che aveva dovuto rimontare due reti di svantaggio; la squadra di Pep Guardiola ha vinto qui per l’ultima volta con un tonante 4-0 nel dicembre 2021, reti di Ruben Dias, Joao Cancelo, Riyad Mahrez e Raheem Sterling con un Newcastle ancora penultimo in classifica e non ancora lanciato verso la rimonta firmata Eddie Howe, già comunque in carica.

Per l’ultima vittoria dei Magpies in campionato, si va al gennaio 2019: l’allenatore del Newcastle era Rafa Benitez. Dopo pochi secondi Sergio Aguero aveva sbloccato il risultato a favore del Manchester City, ma nel secondo tempo i bianconeri avevano completato la rimonta nello spazio di 14 minuti: pareggio di Salomon Rondon, sorpasso firmato dal rigore di Matt Ritchie. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA NEWCASTLE MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Newcastle Manchetser City potrà essere seguita con un pacchetto sport grazie alla tv satellitare Sky, che detiene i diritti delle migliori partite di Premier League di questa stagione, in alternativa la gara potrà essere seguita nelle stesse modalità sulla piattaforma di streaming online NowTv.

LA PRESENTAZIONE

L’attesa è palpabile per la diretta di Newcastle Manchester City, in programma oggi 13 gennaio alle ore 18:30. Entrambe le squadre entreranno in campo con obiettivi ben definiti, e il risultato di questa partita potrebbe avere conseguenze significative sulla loro stagione. Il Newcastle, nonostante le recenti sconfitte, aspira a guadagnare punti preziosi per inserirsi nella lotta per i primi quattro posti in classifica. Una posizione così ambita significherebbe qualificarsi per la prestigiosa UEFA Champions League, un obiettivo che potrebbe trasformare la stagione della squadra di casa. Le sfide precedenti possono essere messe da parte, e il Newcastle cercherà di ribaltare la sua fortuna con una prestazione di rilievo contro un avversario di alto livello.

Dall’altra parte, il Manchester City, attualmente terzo in Premier League, sta cercando di ridurre il gap con la vetta della classifica detenuta dal Liverpool. La squadra ospite vive un buon momento di forma e tenterà di consolidare la sua posizione nelle prime posizioni della classifica. Ogni vittoria è cruciale nella corsa al titolo, e il City non vuole perdere terreno rispetto alle squadre di testa. Entrambe le squadre si presenteranno sul terreno di gioco con determinazione e la voglia di conquistare i tre punti. I tifosi possono aspettarsi una partita avvincente, con il Newcastle che cercherà di riscattarsi e il Manchester City che punta a consolidare la sua posizione tra le prime.

DIRETTA NEWCASTLE MANCHESTER CITY: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni per la diretta di Newcastle Manchester City rivelano scelte tattiche intriganti e talenti di calibro che animano entrambe le squadre. Il Manchester City, schierando un solido 4-3-3, sembra piazzare pezzi chiave nelle posizioni giuste. La presenza di Foden come mezz’ala suggerisce l’intenzione di sfruttare la sua creatività e abilità nel costruire gioco. La figura di Rodri in cabina di regia sarà cruciale per garantire equilibrio e controllo a centrocampo. In attacco, la combinazione di Haaland e Bernardo Silva promette un mix esplosivo di potenza e agilità.

Il Newcastle risponderà allo schieramento del City con un 4-3-3 simile, ma con variazioni nelle posizioni chiave. Joelinton, schierato sulla destra, porterà la sua forza fisica e abilità tattica per mettere pressione alla difesa avversaria. Isak, posizionato come punta centrale, sarà la principale arma offensiva per mettere a segno gol cruciali. In difesa, Botman avrà il compito di supportare il portiere Dubravka, cercando di arginare le incursioni avversarie. Entrambe le squadre sembrano aver scelto formazioni aggressive, con giocatori chiave pronti a fare la differenza. La partita si preannuncia emozionante, con il Manchester City determinato a consolidare la sua posizione di alto rango e il Newcastle assetato di riscatto e desideroso di ottenere punti cruciali in una stagione in evoluzione. La sfida tra queste due squadre promette spettacolo e colpi di scena per tutti gli appassionati di calcio.

NEWCASTLE MANCHESTER CITY, LE QUOTE

Le quote per questa diretta di Newcastle Manchester City sono molto interessanti, sappiate infatti che la vittoria dei padroni di casa è data a 5,45 sul sito di Bet365, mentre bisogna fare attenzione al 4,45 per il segno X di PlanetWin, la vittoria del City invece è data a 1,55 più o meno su ogni bookmaker.











