Diretta Newcastle Manchester City/ Streaming video DAZN: bel quarto in FA Cup

Newcastle Manchester City è l’ultima partita per i quarti di finale della FA Cup 2019-2020: al St. James’ Park si gioca alle ore 19:30 (italiane) di domenica 28 giugno. Chiari favoriti gli Sky Blues, che quest’anno non possono più ottenere il triplete nazionale (storico quello dello scorso anno) ma potrebbero fare meglio, “sostituendo” il titolo del campionato con quella Champions League mai vinta, e che sarebbe la ciliegina sulla torta nella gestione di Pep Guardiola. La Premier League è ormai stata consegnata nelle mani del Liverpool, e il City ha il solo compito di mantenere il secondo posto; salvezza quasi raggiunta per un Newcastle che fa una tremenda fatica a segnare e ha avuto una stagione complessa, segnata dal ritorno del “figliol prodigo” Steve Bruce che però potrebbe non venire confermato anche in caso di raggiungimento dell’obiettivo, perché la società sta per passare di mano e le ambizioni del nuovo progetto sono forti, tanto che per la panchina si è già parlato di nomi quali Mauricio Pochettino e Massimiliano Allegri. Intanto, vedremo come andranno le cose nella diretta di Newcastle Manchester City; aspettandone il calcio d’inizio facciamo una rapida valutazione delle probabili formazioni leggendo le scelte da parte dei due allenatori.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Newcastle Manchester City verrà trasmessa sul canale DAZN1, che trovate al numero 209 del decoder satellitare: ormai sappiamo che anche i clienti Sky possono accedere agli eventi DAZN che siano passati qui, naturalmente gli abbonati alla piattaforma nata lo scorso anno potranno seguire la partita di FA Cup anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, attivando la diretta streaming video. In alternativa, si potrà utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI NEWCASTLE MANCHESTER CITY

Le scelte di Bruce per Newcastle Manchester City vertono su un 4-4-1-1 nel quale possono trovare spazio giocatori come Bentaleb (a centrocampo insieme a Shelvey o Hayden), Lazaro a destra per Ritchie o Saint-Maximin (che può agire a sinistra) e Andy Carroll, eventualmente centravanti per Joelinton. Sulla trequarti possibile conferma per Miguel Almiron, ma uno dei giocatori di cui sopra può prendersi quella posizione; Yedlin e Danny Rose saranno i due terzini, con Schar e Federico Fernandez che si piazzeranno centralmente a proteggere il portiere Dubravka, favorito su Darlow. Il Manchester City ha l’imbarazzo della scelta: in porta possibilità per Scott Carson, davanti a lui Laporte e Otamendi si candidano così come Joao Cancelo e Benjamin Mendy sulle corsie laterali. A centrocampo possibile spazio per Gundogan in cabina di regia, mentre David Silva e De Bruyne possono essere le mezzali; anche Foden può essere titolare come esterno di un tridente completato da Gabriel Jesus e uno tra Mahrez e Sterling.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ chiaramente la squadra di Guardiola ad essere favorita dal pronostico di Newcastle Manchester City: l’agenzia Snai assegna un valore di 1,18 volte la somma giocata al segno 2, quello che identifica la vittoria in trasferta. Il successo dei Magpies è regolato dal segno 2 e vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a ben 15,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto, il pareggio (segno X) porta in dote una vincita che ammonta a 7,25 volte la vostra puntata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA