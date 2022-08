Diretta Newcastle Manchester City/ Video streaming tv: dominio ospite nei precedenti

Diretta Newcastle Manchester City: i testa a testa

Andiamo a vedere il testa a testa nella diretta di Newcastle Manchester City, che si affrontano nella terza giornata di campionato inglese, la spettacolare Premier League. I precedenti tra le due squadre sono ben 47 e la gara di oggi sarà la numero 48. Nel corso delle 47 sfide tra Newcastle e Manchester City, ma guardiamo più da vicino gli scontri. Il Newcastle United ha vinto 9 volte contro i citizens nel corso della propria storia. Stesso risultato per i pareggi, anche qua 9 volte sui 47 totali, sono terminati in totale equilibrio. Si cambia e si alzano le volte in cui, invece, è stato il Manchester City a vincere.

La squadra del tecnico spagnolo Josep Guardiola ha vinto ben 29 volte sui 47 totali. Altro dato che vale la pena citare è quello della differenza reti segnate durante gli incontri. 94-42 in favore del Manchester City, per un totale di 136 segnature. La media all’interno dei 47 incontri è di 2.8 gol a partita. Ci si aspetta, di certo, molto spettacolo all’interno del St James’ Park con tanti gol, soprattutto da parte degli ospiti con Erling Haaland che vorrà di certo timbrare anche lo stadio storico del Newcastle.

Diretta Newcastle Manchester City streaming video tv: dove vedere la partita?

Come da anni ormai per vedere le partite di Premier League, ecco che per usufruire della diretta tv di Newcastle Manchester City bisognerà collegarsi ai canali di Sky Sport o in alternativa accedere alla piattaforma di NowTv per la diretta streaming video.

Newcastle Manchester City: i Blues faranno tre su tre?

Partita che sulla carta potrebbe sembrare di facile lettura quella che ci proporrà la diretta di Newcastle Manchester City, che inizierà alle ore 17,30 di questa Domenica 21 Agosto, infatti gli ospiti arrivano a questa partita forti della goleada messa a segna ai danni del Bournemouth, finita 4-0 per i Citizens. Guardiola sembra aver già trovato il bandolo della matassa con la sua nuova punta Haland che non sta deludendo per nulla le aspettative. Nonostante qualche attrito iniziale con la tifoseria di casa.

Dall’altra parte invece abbiamo i padroni di casa che vengono da una vittoria nella prima di campionato e da un pareggio sofferto contro il Brighton che non ha visto nessuna delle due compagini riuscire a fare un goal. Il risultato però potrebbe essere tutta tranne che scontato che in questo match, visto che si affrontano il miglior attacco del campionato contro la miglior difesa, è sempre calcio d’agosto quindi bisogna prendere i numeri con le pinze, ma non ci sarebbe troppo da essere sorpresi se il Man City faticasse per portare a casa i tre punti.

Diretta Newcastle Manchester City: probabili formazioni

Aspettando la diretta di Newcastle Manchester City andiamo a dare un’occhiata alle probabili formazioni per capire come come potrebbero schierarsi le formazioni in campo: i padroni di casa molto probabilmente schiereranno un 4-3-3 ma occhio al mediano Guimaraes, il giocatore infatti è finito tra le tante voci di mercato che girano sull’asse: Manchester-Madrid, con il mediano che sarebbe il rimpiazzo perfetto per Casemiro nel caso quest’ultimo decidesse di approdare ai Red Devils.

Discorso diverso per il 4-3-3 di Guardiola, pochi giorni fa la società ha rifiutato un’offerta per Bernardo Silva e molto probabilmente saranno sempre gli stessi giocatori al cospetto di Pep Guardiola che avranno come obiettivo quello della Premier e della coppa dalle grandi orecchie. Con un Haland in più infatti questo non dovrebbe essere cosi irrealizzabile. Occhio però al talento norvegese che in questa partita si ritroverà contro una difesa molto fisica che potrebbe creare non pochi problemi in fase realizzativa. Tutto potrebbe decidersi sugli errori e su quanti spazi lasceranno le due squadre.

Quote e Pronostici

In attesa che parta la diretta, vediamo Newcastle Manchester City in chiave quote dei bookmakers, prendiamo Betfair che mette il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa a 7, il segno X per il pareggio a 4,21 e la vittoria degli ospiti e quindi naturalmente il segno 2 a 2,25.











