DIRETTA/ Newcastle Milan Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (13 dicembre 2023)

DIRETTA NEWCASTLE MILAN PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci al via della diretta di Newcastle Milan Primavera: come già detto, è stato un cammino esaltante quello dei giovani rossoneri nel gruppo F di Youth League. Quattro vittorie e una sola partita non portata a casa, persa contro il Psg che è poi stato rimontato alla grande due settimane più tardi, un totale di 13 gol all’attivo e 5 al passivo, e la sensazione – al netto dei risultati maturati – di essere superiore a tutte le avversarie. Ricordiamo che il Milan Primavera l’anno scorso ha raggiunto la Final Four di Youth League: per quanto visto finora, ci sono tutti i presupposti per ripetere questo bellissimo cammino.

Il Newcastle di punti ne ha fatti appena 4: la sua vittoria è arrivata due settimane fa contro il Psg in trasferta, ma purtroppo il pass per il prossimo turno è chiuso dalla doppia sfida diretta a sfavore con il Borussia Dortmund. I Magpies possono solo prendersi la terza posizione, che sarebbe inutile; abbiamo 5 gol segnati e 10 subiti, peggior difesa del gruppo F. Vedremo cosa succederà adesso sul terreno di gioco di Whitley Park: mettiamoci comodi perché ci siamo davvero, la diretta di Newcastle Milan Primavera sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

NEWCASTLE MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Newcastle Milan Primavera non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: nessuna emittente manderà in onda la partita di Youth , ma stando alle ultime indicazioni fornite questo match dovrebbe essere garantito in diretta streaming video dalla Uefa. Sarà infatti il sito ufficiale della federazione europea a fornire le immagini della sfida, per seguirla dovrete di conseguenza dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

NEWCASTLE MILAN PRIMAVERA: ABATE VERSO GLI OTTAVI

Newcastle Milan Primavera viene diretta dall’arbitro ceco Jan Petrik: presso il Whitley Park si gioca alle ore 14:00 (italiane) di mercoledì 13 dicembre, per l’ultima giornata nel gruppo F di Youth League 2023-2024. È tutto già deciso: grazie a un bellissimo percorso, per il momento culminato con la vittoria contro il Borussia Dortmund, il Milan si è assicurato non solo la qualificazione al prossimo turno ma anche il primo posto in classifica, traguardo questo molto importante perché in questo modo si accede direttamente agli ottavi di finale, senza passare dai playoff.

Il Newcastle invece è eliminato: può ancora arrivare terzo nel girone, ma naturalmente trattandosi di Youth League non esiste alcuna “retrocessione” in altri tornei e dunque i Magpies chiudono oggi quella che è stata la prima esperienza di sempre in questa competizione. Ricordando che all’andata il Milan aveva dominato in casa (4-0), possiamo ora fare altre considerazioni sulla diretta di Newcastle Milan Primavera che si giocherà tra poco, iniziando come sempre dalle scelte che i due allenatori potrebbero operare sul terreno di gioco e, di conseguenza, con la lettura delle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI NEWCASTLE MILAN PRIMAVERA

Chiaramente in Newcastle Milan Primavera entrambi gli allenatori possono fare turnover: nel suo 5-4-1 Ben Dawson potrebbe per esempio inserire Rory Powell a destra con Charlton a sinistra, poi trio centrale formato da McArthur, Craggs e Scott Bailey a protezione del portiere Janusz. A centrocampo potrebbero giocare ancora Stanton e Hernes, già titolari nella vittoria inutile contro il Psg; sulle corsie laterali si candidano invece Darren Palmer a destra e Crossley a sinistra, con Donaldson che si giocherà la maglia di centravanti con Shaun Mavididi.

Sicuramente le modifiche le apporterà Ignazio Abate: nel suo Milan Primavera c’è la possibilità di ampio turnover. Ipotizziamo: Torriani in porta, difesa centrale con Dorian Paloschi e Parmiggiani mentre sugli esterni possono correre ancora Bakoune e Magni, a centrocampo invece Emanuele Sala sarebbe titolare con Bonomi, mezzala offensiva, poi dal primo minuto almeno uno dei titolarissimi Stalmach e Zeroli. Nel tridente offensivo si cambia: Diego Sia può fare il centravanti, Liberali e Simmelhack possono invece agire come laterali alti a supporto.











