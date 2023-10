DIRETTA NEWCASTLE PSG/ Video streaming tv: è una partita inedita (Champions, 4 ottobre 2023)

DIRETTA NEWCASTLE PSG: I TESTA A TESTA

La diretta di Newcastle Psg è un inedito: è abbastanza interessante scrutare nel passato congiunto delle due squadre, perché potremmo dire che i Magpies sono emersi sulla scena internazionale quando il Paris Saint Germain era in forte calo, i parigini poco prima avevano disputato una semifinale di Coppa dei Campioni ma poi hanno lasciato la scena ad altre squadre francesi (dal Nantes al Lione) mentre in Inghilterra il Newcastle ha sfiorato il titolo (ne ha perso uno in maniera incredibile) e in Champions League è anche diventato il primo club di sempre a qualificarsi agli ottavi (che in quel caso era un secondo girone) dopo aver perso le prime tre partite – impresa poi replicata dall’Atalanta) in un gruppo che comprendeva anche la Juventus.

Poi l’avvento degli sceicchi a Parigi ha portato il Psg a essere una corazzata sempre presente in Champions League, anche se con troppe delusioni e una sola finale disputata, persa nel 2020; il Newcastle invece ha vissuto l’acquisizione da parte del fondo Pif,, e così i Magpies sono tornati nella principale competizione europea. In cui fa l’esordio il giovane e molto promettente allenatore Eddie Howe, mentre Luis Enrique la Champions League l’ha vinta nel 2015 con il Barcellona, stagione in cui ha riportato, sei anni dopo Pep Guardiola, il Triplete in Catalogna. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA NEWCASTLE PSG STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta Newcastle PSG potrà essere seguita su Sky sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 255 e Sky Sport 251 (Diretta Gol Champions League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go.

IN EQUILIBRIO!

Newcastle PSG, in diretta mercoledì 4 ottobre 2023 alle ore 21.00 presso St. James’ Park a Newcastle sarà una sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Il Newcastle ha iniziato la nuova stagione con l’obiettivo di replicare i successi dell’anno scorso. I Magpies sono riusciti a conquistare un posto nella Champions League, terminando al quarto posto in classifica in Premier League. Eddie Howe è stato confermato come allenatore. Tuttavia, l’inizio del campionato è stato piuttosto negativo, con 12 punti ottenuti in sette partite, a quattro punti dalla zona Champions. Nell’ultimo turno, i Magpies hanno vinto 2-0 contro il Burnley. Nella prima giornata della massima competizione europea, hanno pareggiato 0-0 in casa contro il Milan.

Sarà una sfida tra superpotenze economiche del calcio europeo, forti delle loro facoltose proprietà arabe. Il PSG è il campione in carica della Ligue 1 e punta a difendere il titolo e ad avere successo, finalmente, anche in campo europeo. Sulla panchina c’è stato un cambio, con l’arrivo di Luis Enrique al posto di Galtier. La squadra parigina sta lottando, con 12 punti conquistati in sette partite, a due punti dalla vetta della classifica. Nell’ultimo turno, hanno pareggiato 0-0 in casa contro il Clermont. Nell’esordio in Champions League, hanno vinto 2-0 contro il Borussia Dortmund.

PROBABILI FORMAZIONI NEWCASTLE PSG

Le probabili formazioni della diretta Newcastle PSG, match che andrà in scena a St. James’ Park a Newcastle. Per il Newcastle, Eddie Howe schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pope; Trippier, Botman, Schar, Burn; Guimaraes, Tonali, Longstaff; Gordon, Isak, Almiron. Risponderà il PSG allenato da Luis Enrique con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Fabian Ruiz, Soler, Vitinha; Dembelé, Ramos, Mbappé.

NEWCASTLE PSG LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Newcastle PSG, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Champions League. La vittoria del Newcastle con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Paris Saint Germain, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.

