DIRETTA NEWCASTLE WOLVERHAMPTON/ Streaming video e tv: i precedenti della partita

I precedenti di Newcastle Wolverhampton nella storia sono tanti: avvicinandoci alla semifinale del Premier League Asia Trophy 2019 possiamo dire che nella stagione conclusa da poco i Wolves sono rimasti imbattuti, pareggiando in casa la sfida di ritorno (Isaac Hayden e Willy Boly i marcatori in quel giorno di febbraio) e facendo il colpo al St. James’ Park imponendosi per 2-1, grazie ai gol messi a segno da Diogo Jota e Matt Doherty, decisivo al 94’ dopo il pareggio bianconero di Ayoze Pérez. Nel 2016-2017 le due squadre si erano invece affrontate nel Championship, il secondo campionato inglese: il Newcastle, alla fine promosso, si era preso un doppio successo. Prima un 2-0 casalingo con Matt Ritchie e Yoan Gouffran come marcatori, poi la vittoria al Molineux cavalcando la rete di Aleksandar Mitrovic nel finale del primo tempo. Se guardiamo gli ultimi confronti, il risultato che spicca maggiormente è un 4-1 a favore dei Magpies nell’aprile 2011: gol di Kevin Nolan, Shola Ameobi, Peter Lowenkrands e Jonas Gutierrez. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Newcastle Wolverhampton sarà riservata in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare, che potranno seguire questa partita sul canale Sky Sport Uno (201) ed eventualmente, qualora non avessero a disposizione un televisore, anche grazie all’applicazione Sky Go che permette la diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA NEWCASTLE WOLVERHAMPTON: ORARIO E PRESENTAZIONE

Newcastle Wolverhampton si gioca alle ore 12:00 italiane di mercoledì 17 luglio, presso l’Olympic Sports Centre di Nanchino: è la prima semifinale del Premier League Asia Trophy 2019. Il nome della manifestazione dice tutto: ogni due anni ci sono quattro squadre appartenenti al massimo campionato inglese che si affrontano in Asia, esportando così il marchio in Oriente. Nella sfida inaugurale di oggi vedremo all’opera due squadre da tenere d’occhio: da una parte il celebre Newcastle che però sta vivendo un’estate travagliata e difficilmente tornerà in tempi brevi ai fasti del passato, anche se rimane tra le più importanti realtà del calcio britannico. Dall’altra i Wolves che pochi mesi fa hanno raggiunto la semifinale di FA Cup e sfiorato la finale, ma soprattutto sono stati autori di un ottimo campionato e potrebbero ancora sorprendere i loro tifosi. Non resta dunque che metterci comodi e stare a vedere quello che succederà nella diretta di Newcastle Wolverhampton, di cui adesso possiamo iniziare a valutare le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI NEWCASTLE WOLVERHAMPTON

Ipotizziamo dunque quali possono essere le probabili formazioni di Newcastle Wolverhampton: Steve Bruce, appena arrivato, può puntare su una sorta di 4-4-2 con una difesa composta da Hayden e Ritchie (sugli esterni) mentre in mezzo opererebbero Lascelles e Dummett. A centrocampo sono partiti in tanti: Shelvey e Colback si preparano a formare la coppia che agirà nel settore nevralgico, sulle corsie laterali invece potremmo vedere Jacob Murphy e uno tra Christian Atsu e Aarons. Davanti Gayle e Joselu, almeno al momento, sono i giocatori dai quali ci si aspetta i gol per tornare a giocare in Europa. Il Wolverhampton di Nuno Espirito Santo gioca con il 3-5-2: in porta Rui Patricio, difesa formata da Coady, Bennett e Boly mentre ad agire sulle fasce, partendo da una posizione più avanzata, saranno Doherty e Jonny Otto. Gibbs-White e Ruben Neves le due mezzali a supporto di Dendoncker che dovrebbe agire in cabina di regia, a fare coppia d’attacco possibilità per Léo Bonatini e Enobakhare.



