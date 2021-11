Diretta NextGen Atp Finals 2021/ Streaming video tv, orario semifinali

La diretta delle NextGen Atp Finals 2021 entra decisamente nel vivo oggi, venerdì 12 novembre, perché a Milano dalle ore 19.00 saranno in programma le due semifinali, che naturalmente devono designare chi avanzerà alla finale di domani, dove ci sarà in palio il titolo di questo “Master” di fine anno riservato ai giovani tennisti, che precede le Finals di Torino e che nel 2019 era stato conquistato dal nostro Jannik Sinner.

Berrettini: "Con Sinner c'è sana rivalità"/ "Voglio alzare la coppa di uno Slam"

Vediamo allora cosa succederà nel corso della diretta delle NextGen Atp Finals 2021 oggi, purtroppo in assenza del nostro rappresentante Lorenzo Musetti che è stato eliminato al termine della fase a gironi. Gli incroci naturalmente sono tra il primo del girone A e il secondo del girone B e viceversa, dunque alle ore 19.00 si comincerà con Korda Nakashima, seguita indicativamente alle ore 21.00 da Alcaraz Baez.

WTA FINALS 2021/ Diretta streaming video tv: bene Sakkari, Badosa super!

DIRETTA NEXTGEN ATP FINALS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Possiamo ricordare che la diretta tv delle NextGen Atp Finals 2021 è su Sky Sport e SuperTennis: sono infatti due le emittenti che forniscono le immagini dall’Allianz Cloud di Milano, e ovviamente alla televisione satellitare bisognerà essere abbonati. Il servizio di diretta streaming video sarà disponibile con l’applicazione Sky Go nel primo caso e su www.supertennis.tv nel secondo; inoltre il sito ufficiale nextgenatpfinals.com fornirà tutte le informazioni utili, a partire dai tabellini dei match aggiornati in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SUPERTENNIS

Diretta NextGen Finals 2021/ Streaming video tv: Nakashima batte Rune, è semifinale!

DIRETTA NEXTGEN ATP FINALS 2021: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta delle NextGen Atp Finals 2021, ricordiamo allora che la prima semifinale sarà il derby statunitense tra Sebastian Korda e Brandon Nakashima: il primo è un figlio d’arte di origini ceche (il padre è il vincitore Slam Petr Korda) e ha vinto il girone di cui faceva parte anche Musetti, il secondo è invece di origini giapponesi e ha terminato alla piazza d’onore il girone che è stato invece vinto da Alcaraz.

Parliamo allora dello spagnolo Carlos Alcaraz, forse il nome più noto perché da tempo si parla di lui come dell’erede di Rafa Nadal (anche se in verità in prospettiva sembra più forte sul cemento piuttosto che sulla terra rossa) e perché a Parigi-Bercy ha eliminato Sinner, spegnendo i sogni di Jannik di andare alle Finals dei grandi. Alcaraz affronterà nella seconda semifinale l’argentino Sebastian Baez, che ieri battendo il francese Hugo Gaston ha avuto la meglio su Musetti per il secondo posto nel girone vinto da Korda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA