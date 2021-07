DIRETTA/ Nicolai Lupo-Kantor Losiak (risultato 0-0) streaming Rai: si comincia!

DIRETTA NICOLAI LUPO/ KANTOR LOSIAK (RISULTATO 0-0) SI COMINCIA

Si accende finalmente la diretta Nicolai Lupo-Kantor Losiak, terza e ultima sfida per la fase a gironi per i nostri azzurri, impegnati nel tabellone del beach volley alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e davvero non vediamo l’ora di ammirare sulla sabbia i vice campioni olimpici, i quali, come abbiamo prima detto, sono davvero a un passo dalla qualificazione al tabellone finale del torneo. Con due vittorie in tasca Nicolai Lupo sono pronti a chiudere con un nuovo successo questa fase preliminare e a presentarsi come gran protagonisti del torneo finale. La soddisfazione dunque, a questo punto del torneo, è grande, come ha affermato anche lo stesso Nicolai pochi giorni fa, dopo il successo su Gottsu-Shiratori: “Con questa vittoria c’è stato un bel passo avanti. Siamo nella migliore posizione possibile dopo due partite e di questo siamo soddisfatti”. Ma ora serve fare ancora un passo in più: diamo allora il via alla diretta Nicolai Lupo-Kantor Losiak! (agg Michela Colombo)

DIRETTA NICOLAI/LUPO-KANTOR/LOSIAK: COME SEGUIRE LA PARTITA DI BEACH VOLLEY MASCHILE (OLIMPIADI TOKYO 2020)

La diretta tv di Nicolai/Lupo-Kantor/Losiak, stando alle ultime indicazioni, dovrebbe venir garantita in chiaro per tutti su Rai 2, che è la rete olimpica, anche se naturalmente potrebbe essere una diretta non integrale a causa di contemporaneità di altri eventi. Per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

ULTIMO MATCH DEI GIRONI

Nicolai/Lupo-Kantor/Losiak, in diretta allo Shiokaze Park di Tokyo, è la partita di Beach volley maschile in programma oggi, venerdi 30 luglio 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 9.00 italiane (ma saranno le 16 in terra nipponica). Spazio dunque al Beach volley per le Olimpiadi di Tokyo 220 e alla sfida che vedrà protagonisti i nostri beniamini azzurri, vice campioni in carica a cinque cerchi: per Nicolai e Lupo un match di livello e pure decisivo per la qualificazione al tabellone finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020, dall’esito mai scontato. Siamo infatti al terzo turno della fase a gironi e i due italiani, con due successi già in scaccoccia, sono a un passo dall’approdare al tabellone finale, ben sicuri di avere le carte giuste per continuare il proprio percorso a cinque cerchi: non hanno la stessa sicurezza i due polacchi, Kantor e Losiak che anzi rischiano grosso in questa ultima giornata per il gruppo F.

DIRETTA NICOLAI/-LUPO-KANTOR/LOSIAK: IL CONTESTO

Abbiamo accennato prima alla diretta tra Nicolai/Lupo e Kantor/Losiak come a un match importante per gli azzurri per la qualificazione al tabellone finale del Beach volley per le Olimpiadi di Tokyo 2020, davvero ormai a un passo. Guardando la classifica del girone F vediamo infatti il duo italiano primo in lista con ben 4 punti e una distanza di vantaggio (se non due) dal resto dei presenti: tutto merito delle ottime vittorie rimediate contro Thole/Wikler (a cui hanno ceduto un set al debutto) e Gottsu/ Shiratori, grazie al quali i nostri beniamini hanno quasi già in tasca il pass per i quarti di finale. Pure manca ancora l’ultimo passo perchè si possa parlare di qualificazione sicura agli ottavi di finale: e pure oggi la sfida con Kantor/Losiak si annuncia comunque un test molto complicato sulla carta. I due polacchi, sempre tra i big del circuito europei hanno ottime doti tecniche e soprattutto grande motivazione oggi: con solo il terzo posto in graduatoria a quota 3 punti, Kantor e Losiak oggi rischiano di venir eliminati in extremis dal tabellone finale, tenuto poi conto anche della complicata classifica che si sta delineando per il terzo posto generale. Insomma, non si annuncia un match scontato questa mattina sulla sabbia nipponica, assolutamente da non perdere.



