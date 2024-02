Nicolò Martinenghi medaglia d’argento/ 100 rana: secondo in 58″84, oro a Fink! (Mondiali nuoto 2024)

DIRETTA NICOLÒ MARTINENGHI FINALE 100 RANA: MEDAGLIA D’ARGENTO

Nicolò Martinenghi medaglia d’argento nei 100 rana in una bellissima finale ai Mondiali nuoto 2024 Doha, è la terza edizione iridata consecutiva sul podio per il nuotatore varesino, con l’oro di Budapest seguito da due argenti consecutivi tra Fukuoka e ora Doha. Nicolò Martinenghi ha nuotato in crescendo in questa finale, con un passaggio tutto sommato tranquillo e poi una bella risalita nella vasca di ritorno, fino a chiudere in 58”84, alle spalle solamente dello statunitense Nic Fink, che ha vinto con il tempo di 58”57.

Il terzo gradino del podio è andato al britannico Adam Peaty in 59”10, a conferma di un ritrovato ottimo livello ma pure del fatto che Peaty non sia più il dominatore dopo gli acciacchi degli anni scorsi. In particolare, Nicolò Martinenghi è stato il migliore dei tre nella vasca di ritorno, che ha messo in crisi Peaty, mentre Fink si è preso un meritato oro con una gara costante. Per tutti i tempi sono ancora un po’ lontani dal loro meglio, ma questo ci può stare nell’anno olimpico. Per ora, ci godiamo la certezza che Nicolò Martinenghi non sbaglia mai nelle gare che contano… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMINCIA

Sta per cominciare la finale dei 100 rana di Nicolò Martinenghi ai Mondiali nuoto 2024 Doha, che infatti è stata infine collocata in apertura del programma della sessione serale odierna e di conseguenza alle ore 17.02 italiane (per la precisione). Nicolò Martinenghi sarà in corsia 6 di questa finale che come elemento di maggiore curiosità avrà il ritorno ad altissimi livelli del britannico Adam Peaty, mentre sarà assente l’iridato in carica Qin Haiyang: in questa alternanza, le certezze sono proprio Martinenghi e poi Arno Kamminga e Nic Fink.

Nei grandi eventi più recenti, Nicolò Martinenghi ha il tris di medaglie: bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, oro ai Mondiali di Budapest e argento a quelli di Fukuoka, in aggiunta naturalmente all’oro europeo di Roma 2022 più le medaglie vinte in staffetta, sui 50 rana e pure in vasca corta. Insomma, il varesino è una stella del nuoto e di tutto lo sport italiano, però nei 100 rana la concorrenza è sempre micidiale, perché ci sono quattro cinque atleti di livello altissimo e di conseguenza i grandi podi non sono mai scontati. Tra pochissimo comunque sapremo: via alla diretta della finale dei 100 rana di Nicolò Martinenghi ai Mondiali nuoto 2024 Doha! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

NICOLÒ MARTINENGHI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA FINALE DEI 100 RANA

Ricordiamo che la diretta tv della finale di Nicolò Martinenghi nei 100 rana sarà trasmessa dalla televisione di stato, come del resto tutti i Mondiali nuoto 2024 Doha: l’appuntamento dovrebbe essere su Rai Sport HD e dunque al numero 58 del vostro telecomando, salvo variazioni di palinsesto che eventualmente riguarderanno Rai Due. In assenza di un televisore sarà poi possibile seguire questa gara anche in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito di Rai Play o attivando la relativa app sui vostri dispositivi mobili. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, FINALE 100 RANA NICOLÒ MARTINENGHI

DIRETTA NICOLÒ MARTINENGHI FINALE 100 RANA MONDIALI NUOTO 2024 DOHA

La finale dei 100 rana di Nicolò Martinenghi ai Mondiali nuoto 2024 Doha si tiene lunedì 12 febbraio: indicativamente l’orario sarà quello delle ore 18:00, l’azzurro va a caccia dell’ennesima gloria personale e bisogna dire che nel corso delle batterie e delle semifinali di ieri ha impressionato. Ricordiamo infatti che Martinenghi ha vinto la sua batteria con il tempo di 59’’27, tempo di 8 centesimi più alto rispetto al migliore assoluto che è stato fatto registrare dallo statunitense Nic Fink; in semifinale invece è arrivato un 59’’13 e dunque Martinenghi ha saputo migliorarsi come i migliori, anche se ha pagato dazio nel crono rispetto ai rivali.

Vale a dire per esempio Adam Peaty, che detiene ancora il record del mondo fatto registrare nel 2019 a Gwangju (erano i Mondiali) e che sarà ancora l’uomo da battere insieme a Fink, senza poi dimenticarsi di Arno Kamminga. Martinenghi è entrato in finale con il quarto tempo; eliminato invece Ludovico Viberti, che è rimasto fuori dall’ultimo atto dei 100 rana, ai Mondiali nuoto 2024 Doha, per 21 centesimi. Adesso vedremo se Nicolò Martinenghi sarà in grado di andare a prendersi l’ennesima medaglia della sua straordinaria carriera, l’attesa per la finale dei 100 rana sta già salendo…

DIRETTA NICOLÒ MARTINENGHI FINALE 100 RANA: SITUAZIONE E CONTESTO

Manca sempre meno alla diretta di Nicolò Martinenghi nella finale dei 100 rana. Ai Mondiali nuoto 2024 Doha l’Italia ha già conquistato la medaglia d’argento nella 4×100 stile maschile, ma adesso è il turno di Martinenghi che si confronta in una specialità nella quale ha vinto l’oro due anni fa, perché bisogna ricordare che nel 2022 a Budapest l’azzurro aveva nuotato in 58’’26 stampando anche il record nazionale, prendendosi la medaglia d’oro davanti ad Arno Kamminga e Nic Fink che, come già visto, anche oggi saranno due dei suoi principali avversari.

Insieme ad Adam Peaty, che a Budapest era assente ma che come detto rimane il numero uno: primatista mondiale ancora in essere, non più giovanissimo (anzi: ha compiuto 29 anni da poco), per tre volte è stato oro mondiale nei 100 rana ma ha anche vinto in due occasioni consecutive il titolo olimpico. Per Martinenghi insomma salire sul podio dei 100 rana ai Mondiali nuoto Doha 2024, replicando anche l’argento dello scorso anno a Fukuoka, sarà difficile, ma ovviamente per nulla impossibile… la piscina ci dirà quale sarà l’esito della finale.











