Diretta Nicolò Martinenghi finale 100 rana Mondiali nuoto Singapore 2025 streaming video Rai 2: orario e risultato live della gara per le medaglie.

Finalmente ecco la diretta Nicolò Martinenghi finale 100 rana: grande attesa per la gara del varesino che ai Mondiali nuoto 2025 Singapore cercherà la medaglia d’oro in quella che è la sua gara regina, partendo naturalmente tra i grandi favoriti e dunque con parecchie aspettative per questa giornata.

Ricordiamo che Martinenghi sarà in vasca dalle ore 13:02 di lunedì 28 luglio 2025: ieri ha ottenuto la qualificazione alla finale nuotando con il miglior tempo in semifinale, ma c’è stato il giallo: al termine della sua semifinale, la grafica lo ha segnalato squalificato.

Attimi dunque anche di “panico”, pare per una gambata a delfino vista da qualche giudice, per una possibile medaglia incredibilmente sfumata; alla fine però, dopo qualche minuto, Martinenghi è stato riammesso nella classifica e dunque potrà partecipare alla finale.

Una gran bella notizia perchè nella diretta Nicolò Martinenghi finale 100 rana il varesino è il grande favorito per la medaglia d’oro, ma ricordiamo che con lui gareggerà anche Ludovico Viberti, che è giunto terzo nella stessa semifinale.

COME VEDERE LA DIRETTA NICOLÒ MARTINENGHI FINALE 100 RANA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Nicolò Martinenghi finale 100 rana dovrete rivolgervi a Rai Due in tv, la diretta streaming video per i Mondiali nuoto 2025 Singapore sarà su Rai Play. CLICCA QUI PER NICOLÒ MARTINENGHI FINALE 100 RANA SU RAIPLAY

DIRETTA NICOLÒ MARTINENGHI FINALE 100 RANA: PER LA MEDAGLIA!

Siamo allora vicini alla diretta Nicolò Martinenghi finale 100 rana: arriverà una medaglia, possibilmente d’oro, ai Mondiali nuoto 2025 Singapore? Va ricordato che Martinenghi, già campione giovanile sulla distanza a Indianapolis (quando aveva vinto anche i 50, ma si parla di 2017) il titolo iridato lo ha portato a casa nel 2022, a Budapest, una kermesse in cui era salito sul gradino più alto del podio anche nella 4×100 mista e aveva comunque festeggiato l’argento nei 50, una gara che invece gli è sempre sfuggita a livello Mondiale.

Un Martinenghi che però il vero capolavoro lo ha fatto un’estate fa, alle Olimpiadi di Parigi: straordinaria medaglia d’oro con due centesimi di vantaggio sul leggendario Adam Peaty e su Nic Fink, argento ex aequo. Da lì chiaramente il varesino vuole ripartire: per prepararsi al meglio per i Mondiali nuoto 2025 Singapore Martinenghi ha anche rinunciato a gareggiare alla kermesse iridata in vasca corta, tra poco scopriremo se la scelta avrà pagato ma intanto sappiamo bene come sia uno dei grandi favoriti per la medaglia d’oro, concentriamoci sulla piscina perché tra poco la finale dei 100 rana prenderà realmente il via…