Diretta/ Nicolò Martinenghi argento nei 100 rana! Secondo posto, oro al cinese Qin (Mondiali nuoto 2023)

DIRETTA NICOLÒ MARTINENGHI FINALE 100 RANA: SECONDO POSTO E MEDAGLIA D’ARGENTO

Nicolò Martinenghi medaglia d’argento grazie al secondo posto nella finale dei 100 rana ai Mondiali nuoto 2023 a Fukuoka. La vittoria e il titolo di campione del Mondo sono andati al cinese Haiyang Qin, che ha onorato il ruolo di favorito dopo una meravigliosa semifinale ieri: il tempo della vittoria è stato di 57”69, poi alle sue spalle c’è stato un clamoroso triplo argento ex-aequo perché al secondo posto si sono classificati Nicolò Martinenghi, l’olandese Arno Kamminga e lo statunitense Nick Fink, tutti con il tempo di 58”72.

Il 2023 è stato un anno difficile per Nicolò Martinenghi, lontano dai valori meravigliosi di un 2022 chiuso da campione sia d’Europa sia del Mondo, anche ieri la semifinale con il settimo tempo aveva destato qualche preoccupazione e invece il varesino ha sfoderato qualcosa di straordinario, forse andando anche oltre i suoi limiti attuali. Il cinese è irraggiungibile in questo momento, Haiyang Qin infatti ha rifilato oltre un secondo a tre campioni quali l’azzurro, Kamminga e Fink, che sulla carta erano i tre uomini più attesi prima dell’esplosione dell’asiatico e si godono un particolarissimo triplo argento ex-aequo, che per Nicolò Martinenghi in queste condizioni vale sicuramente tantissimo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMINCIA!

La diretta di Nicolò Martinenghi nella finale dei 100 rana ai Mondiali nuoto 2023 Fukuoka sta finalmente per prendere il via. L’anno scorso a Budapest il bustocco si era qualificato per la finale con il crono di 58’’46: miglior tempo tra gli otto validi per il pass, precedendo Nic Fink e Arno Kamminga.

La finale aveva di fatto confermato quei rapporti di forza: come già ricordato, e come ricorderete tutti, Martinenghi era andato a prendersi la medaglia d’oro, la prima per lui ai Mondiali nuoto, in 58’’26 e dunque migliorando il tempo del giorno precedente, mentre Kamminga (argento) e Fink (bronzo) si erano scambiati le posizioni rispetto alla semifinale. Martinenghi aveva dominato, rifilando ben 36 centesimi all’olandese e 39 allo statunitense; poi quarto James Wilby che aveva preceduto Yan Zibei, Lucas Matzerath, Zac Stubblety-Cook e Andrius Sidlauskas. Di questi, quattro saranno presenti alla gara di oggi: vedremo come andranno le cose, adesso finalmente ci possiamo mettere comodi e lasciare che a parlare siano i protagonisti di questa interessantissima e importantissima finale dei 100 rana ai Mondiali nuoto 2023 Fukuoka, la diretta con Nicolò Martinenghi comincia davvero! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA NICOLÒ MARTINENGHI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE DEI 100 RANA

La diretta tv di Nicolò Martinenghi, e dunque della finale dei 100 rana ai Mondiali nuoto Fukuoka 2023, sarà affidata come sempre alla televisione di stato che si occupa di trasmettere le immagini della kermesse: la sessione pomeridiana dovrebbe essere su Rai Sport (salvo variazioni interne nel palinsesto), dunque appuntamento al numero 58 del vostro telecomando, o in alternativa al 5058 del decoder di Sky, per gli abbonati. In assenza di un televisore sarà possibile assistere alla gara attraverso il servizio di diretta streaming video, visitando liberamente il sito di Rai Play o attivando la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI NICOLÒ MARTINENGHI SU RAIPLAY

DIRETTA NICOLÒ MARTINENGHI FINALE 100 RANA MONDIALI NUOTO 2023 FUKUOKA

Ai Mondiali nuoto 2023 Fukuoka è giunto il momento di scoprire se Nicolò Martinenghi confermerà la sua medaglia d’oro nei 100 rana: la finale scatta alle ore 13:00 (minuto più, minuto meno) di lunedì 24 luglio, naturalmente il fuso è quello di casa nostra (in Giappone siamo invece sette ore avanti). Ancora una volta dunque Martinenghi va a caccia della gloria: l’anno scorso il nuotatore bustocco ha timbrato il titolo iridato nuotando in 58’’26, record nazionale, e ora possiamo considerarlo il favorito per il bis anche se in finale è entrato con il terzo tempo nella sua batteria.

Gli avversari non mancano, ma Nicolò Martinenghi ha già dimostrato di poterli superare: ogni gara fa a sé, prendere come riferimento i crono di batterie e semifinali può certamente aiutare ma non può essere un criterio assoluto. Non ci resta che aspettare la diretta di Nicolò Martinenghi nella finale dei 100 rana ai Mondiali nuoto 2023 Fukuoka, la speranza è che l’azzurro possa regalarsi una grande soddisfazione facendo anche salire l’Italia nel medagliere della competizione, tra qualche ora scopriremo come saranno andate le cose…

DIRETTA NICOLÒ MARTINENGHI FINALE 100 RANA: RISULTATI E CONTESTO

Andiamo subito a parlare della diretta di Nicolò Martinenghi nella finale dei 100 rana indicando quali saranno gli avversari dell’azzurro verso la medaglia d’oro. Sicuramente i due che fanno più paura sono Arno Kamminga e Nic Fink, rispettivamente argento e bronzo nella finale che l’anno scorso, ai Mondiali nuoto di stanza a Budapest, aveva consegnato al nostro Martinenghi il primo titolo iridato in carriera. Poi attenzione anche a Josh Matheny, che è il volto nuovo nei 100 rana: classe 2002, sta crescendo molto in fretta e ha nuotato una grande semifinale.

Gli altri avversari di Martinenghi ai Mondiali nuoto 2023 Fukuoka sono il tedesco Lucas Matzerath, i due cinesi Qin Haiyang e Jan Zibei e infine il turco Berkay Ogretir. Le speranze di medaglia d’oro? Ovviamente alte, dopotutto nella finale dei 100 rana Martinenghi è il campione in carica e l’uomo da battere. Le risposte tuttavia le fornirà come sempre la piscina di Fukuoka ai Mondiali nuoto 2023…











