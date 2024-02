DIRETTA NIGERIA ANGOLA/ Video streaming tv: quanti pareggi in passato! (Coppa d’Africa 2024, oggi 2 febbraio)

DIRETTA NIGERIA ANGOLA: I TESTA A TESTA

Il bilancio dei precedenti che ci introducono alla diretta di Nigeria Angola è abbastanza sorprendente, o quantomeno curioso: le due nazionali si sono infatti affrontate in sette occasioni e ben cinque di queste partite sono terminate in parità, per il resto abbiamo una vittoria a testa e, dunque, chi si aspettava un dominio da parte delle Super Aquile nel testa a testa rimane deluso. Non ci sono mai state sfide in Coppa d’Africa; tra il 2002 e il 2003 un doppio incrocio nelle qualificazioni a questo torneo era terminato con un doppio pareggio, mentre le prime due amichevoli si erano chiuse con il risultato di 0-0 e stiamo parlando di gare andate in scena nel 1981.

L’unica vittoria della Nigeria peraltro si è avuta nel Campionato delle Nazioni Africane: come detto nei giorni scorsi, è una Coppa d’Africa giocata con i soli calciatori provenienti dai rispettivi campionati locali. Le Super Aquile avevano vinto 2-1 ai tempi supplementari; nel giugno 2004 invece l’Angola aveva sorpreso una Nigeria già in calo nelle qualificazioni al Mondiale di Germania, vincendo 1-0 grazie al gol messo a segno da Akwá a sei minuti dal 90’. Dunque precedenti in totale equilibrio, ma nemmeno troppo recenti: il pronostico nel quarto di Coppa d’Africa 2024 rimane comunque a favore della Nigeria… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA NIGERIA ANGOLA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Nigeria Angola sarà garantita dai canali di Sportitalia, che si è aggiudicata i diritti televisivi per trasmettere in Italia le partite della Coppa d’Africa 2024. Questo significa inoltre che la diretta streaming video di Nigeria Angola sarà garantita tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Sportitalia.

IL PRIMO QUARTO

Nigeria Angola, in diretta alle ore 18.00 italiane (le 17.00 locali) di oggi, venerdì 2 febbraio, si giocherà presso lo stadio Felix Houphouet Boigny di Abidjan e sarà il primo quarto di finale della Coppa d’Africa 2024, che è in corso di svolgimento in Costa d’Avorio ed entra sempre più nel vivo. Nella diretta di Nigeria Angola si affronteranno due Nazionali con tradizioni certamente diverse, ma che in queste settimane si stanno mettendo in mostra come tra le migliori realtà attuali del calcio africano e allora siamo davvero curiosi di scoprire come potrà andare a finire…

Le Super Aquile della Nigeria arrivano dal successo per 2-0 nella super sfida agli ottavi di finale contro il Camerun, con doppietta dell’atalantino Ademola Lookman, mattatore di una partita mai banale per il calcio africano. La Nigeria potrebbe quindi mettere sul piatto anche la sua maggiore abitudine a giocare partite di spicco, ma le Antilopi Nere dell’Angola vogliono cogliere la grande occasione, perché arrivano dal primo posto nel proprio girone e poi dal perentorio successo per 3-0 nell’ottavo di finale contro la Namibia, per cui sono decisamente in forma. Ci attendiamo molto da questa partita, cosa succederà nella diretta di Nigeria Angola?

PROBABILI FORMAZIONI NIGERIA ANGOLA

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Nigeria Angola. Il c.t. portoghese delle Super Aquile, José Peseiro, dovrebbe schierare secondo il modulo 3-4-2-1 la sua Nigeria, con questi possibili titolari: il portiere Nwabili; i tre difensori Ajayi, Troost-Ekong e Bassey; a centrocampo il quartetto composto da Ola Aina, Onyeka, Iwobi e Zaidu; infine un attacco molto “italiano”, con Simon e l’atalantino Lookman alle spalle del napoletano Osimhen come centravanti.

La risposta dell’Angola e del suo c.t. Pedro Gonçalves, portoghese come il collega, dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-3, nel quale indichiamo questi undici giocatori come possibili titolari: in porta Antonio; davanti a lui i quattro difensori Afonso, Gaspar, Buatu e To Carneiro; a centrocampo il terzetto composto da Fredy, Show ed Estrela; il tridente offensivo dell’Angola dovrebbe infine essere composto da Gilberto, Mabululu e Gelson Dala.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Nigeria Angola in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede nettamente favorita la Nazionale delle Super Aquile, che formalmente giocano in casa. Infatti, il segno 1 è quotato a 1,65, mentre poi si sale a quota 3,30 per il segno X in caso di pareggio ed infine il segno 2 è proposto a 6,25 volte la posta in palio qualora oggi vincesse l’Angola.











