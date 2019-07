Diretta Nigeria Camerun/ Streaming video DAZN: big match! (Coppa d’Africa)

Nigeria Camerun, partita in diretta dallo stadio di Alessandria d’Egitto, si gioca alle ore 18:00 di sabato 6 luglio: per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2019 si gioca un vero e proprio big match tra due nazionali che sono fortemente candidate al titolo. I Leoni Indomabili, campioni in carica, sono forse i grandi favoriti ma devono ora fare i conti con le Super Aquile; questo ottavo si è formato a causa soprattutto della clamorosa sconfitta che la Nigeria ha incassato dal Madagascar, perdendo il primo posto nel suo girone e non avendo quell’ottavo maggiormente abbordabile che avrebbe avuto contro la Repubblica Democratica del Congo. Il Camerun invece avrebbe potuto incrociare la Tunisia: tuttavia nell’ultima partita del suo raggruppamento non è andato oltre il pareggio a reti bianche contro il modesto Benin, dovendosi così accontentare della seconda posizione. In virtù di questi risultati si è così creata una partita entusiasmante, ed un peccato che una di queste due nazionali si trovi costretta ad abbandonare la Coppa d’Africa 2019: vedremo quello che succederà nella diretta di Nigeria Camerun, nel frattempo possiamo analizzare in maniera più dettagliata le scelte dei due Commissari Tecnici nelle probabli formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Nigeria Camerun non sarà trasmessa sui canali del nostro Paese perchè, come ormai sappiamo, le sfide di Coppa d’Africa 2019 sono un’esclusiva della nuova piattaforma DAZN che dunque le fornirà ai suoi abbonati in diretta streaming video, con la possibilità di seguirle su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone ma anche attivando l’applicazione direttamente sulla televisione, a patto che si tratti di una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI NIGERIA CAMERUN

Per Nigeria Camerun restano ancora da capire alcune delle scelte che verranno operate da Gernot Rohr: dovrebbe comunque essere un 4-2-3-1 con Akpeyi pronto a tornare in porta, davanti a lui giocheranno Troost-Ekong e Balogun con Collins o Awaziem a destra e Ola Aina dall’altra parte. In mezzo al campo confermato Etebo, Ndidi dovrebbe tornare in campo per affiancarlo e davanti a loro ci sarà ancora Obi Mikel, con Iwobi e Moses Simon che insidiano le maglie di Kalu e Musa sugli esterni. La prima punta sarà Ighalo, senza discussioni; Clarence Seedorf torna invece al rombo di centrocampo, con Malong da vertice basso e Choupo-Moting come trequartista tattico alle spalle di Bassogog e Toko Ekambi. A centrocampo le due mezzali dovrebbero essere Zambo Anguissa e uno tra Kaptoum e Djoum; Ngadeu-Ngadjui giocheranno ancora a protezione del portiere Onana, sulle fasce dovrebbero essere confermati Fai e Oyongo mentre Boumal rappresenterebbe una soluzione decisamente più offensiva.

QUOTE E PRONOSTICO

Partita decisamente equilibrata, Nigeria Camerun è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai che conferma il contesto: il segno 1 per la vittoria delle Super Aquile vale infatti 2,60 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 3,00 che è stato posto sul segno 2 per il successo dei Leoni Indomabili. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi permetterebbe di intascare una cifra pari a 2,95 volte quello che avrete puntato con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA