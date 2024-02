DIRETTA/ Nigeria Costa d’Avorio video streaming tv: la finale ha ben 15 precedenti (11 febbraio 2024)

DIRETTA NIGERIA COSTA D’AVORIO: I TESTA A TESTA

La diretta di Nigeria Costa d’Avorio ci regalerà una finale della Coppa d’Africa 2024 che è anche un grande classico del calcio africano. I precedenti sono infatti ben quindici, con la Nigeria in vantaggio grazie a sei vittorie e altrettanti pareggi, mentre la Costa d’Avorio vanta solamente tre successi ed insegue anche nel numero dei gol segnati, che sono 21-13 per le Super Aquile. Sarà la prima volta in una finale, i precedenti più importanti finora erano le semifinali del 1994 (vittoria nigeriana per 6-4 ai calci di rigore) e del 2006, in quel caso con vittoria invece per la Costa d’Avorio per 1-0.

In più ci sono i quarti di finale dell’edizione 2013, con vittoria per 2-1 della Nigeria. A livello di qualificazioni mondiali invece incredibilmente gli unici precedenti sono del 1977, verso Argentina 1978, con pareggio per 2-2 in Costa d’Avorio e 4-0 casalingo invece in Nigeria. Infine, naturalmente bisogna ricordare che le due Nazionali si erano affrontate già il 18 gennaio scorso nella fase a gironi di questa Coppa d’Africa e vinse per 1-0 la Nigeria con il rigore di Troost-Ekong al 55’ minuto di gioco. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

NIGERIA COSTA D’AVORIO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire la Coppa d’Africa 2024 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Nigeria Costa d’Avorio sarà dunque garantita sul canale al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app.

NIGERIA COSTA D’AVORIO: NIGERIANI FAVORITI!

Nigeria Costa d’Avorio, in diretta domenica 11 febbraio 2024 alle ore 21.00 presso lo Stade Olympique Alassane Ouattara di Abidjan, sarà una sfida valida per la finalissima della Coppa d’Africa. Sei partite, quattro protagonisti distinti per la Nigeria. In semifinale contro il Sudafrica, il gol è stato firmato da Troost-Ekong, proprio come accaduto contro la Costa d’Avorio nella fase a gironi. Un presagio di buon auspicio, forse. Solo due gol subiti in tutto il torneo e almeno una rete segnata in ciascuna partita disputata, con un totale di quattro vittorie e due pareggi. La Nigeria ha raggiunto la finale di questa competizione e sembra procedere a vele spiegate. Durante il torneo, ha affrontato la Guinea Equatoriale, la Costa d’Avorio, la Guinea-Bissau, il Camerun (negli ottavi), l’Angola (nei quarti) e il Sudafrica (nella semifinale).

La Costa d’Avorio ha avuto un inizio difficile in questa competizione: ha subito una netta sconfitta contro la Guinea Equatoriale (4-0) e è stata battuta anche dalla Nigeria (1-0), che ora si ritroverà di nuovo in finale. Nonostante ciò, è riuscita a passare agli ottavi grazie al 2-0 contro la Guinea-Bissau, garantendosi così il terzo posto. Con giocatori di talento come Diomande, Kossounou, Sangaré, Haller, Boga e Kessié, le aspettative erano molto alte. Tuttavia, a partire dagli ottavi, le cose sono cambiate: con l’esonero di Jean-Louis Gasset durante il torneo, la squadra è stata affidata a Herve Renard, che ha conquistato la qualificazione ai rigori all’esordio contro il Senegal. Nei quarti, ha ottenuto una vittoria per 2-1 ai supplementari contro il Mali, nonostante le espulsioni di Kossounou e Diakithé. In semifinale, ha sconfitto il Congo per 1-0.

PROBABILI FORMAZIONI NIGERIA COSTA D’AVORIO

Le probabili formazioni della diretta Nigeria Costa d’Avorio, match che andrà in scena allo Stade Olympique Alassane Ouattara di Abidjan. Per la Nigeria, José Peseiro schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nwabili; Bassey, Troos-Ekong, Ajayi; Aina, Onyeka, Iwobi; Zaidu; Simon, Osimhen, Lookman. Risponderà la Costa d’Avorio allenata da Hervé Renard con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Fofana; Singo, Diomande, Ndicka, Konan; Fofana, Sangaré, Kessié; Boga, Krasso, Bamba.

NIGERIA COSTA D’AVORIO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Nigeria Costa d’Avorio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la finale di Coppa d’Africa. La vittoria della Nigeria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.80, mentre l’eventuale successo della Costa d’Avorio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.











