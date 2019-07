Diretta Nigeria Sudafrica/ Streaming video DAZN, quote e risultato live dei quarti

Nigeria-Sudafrica, in diretta dal Cairo International Stadium de Il Cairo, si gioca questa sera mercoledì 10 luglio alle ore 21.00. Sarà una sfida valevole per i quarti di finale della Coppa d’Africa 2019. Un big match tra squadre che hanno già alle spalle 4 titoli di Coppa d’Africa, 3 per la Nigeria e 1 per il Sudafrica. Le SuperAquile sono approdate ai quarti di finale vincendo la gara degli ottavi, tiratissima e incerta, contro il Camerun, mentre i Bafana Bafana hanno estromesso l’Egitto che si pensava destinato almeno a un piazzamento tra le prime 4, da nazione ospitante della competizione. E uno scherzetto potrebbe essere ancora nelle corde di un Sudafrica imprevedibile, la Nigeria è avvisata.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN, DOVE VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita Nigeria-Sudafrica non sarà visibile in diretta tv in chiaro o sul satellite, ma ci sarà la possibilità di vedere in esclusiva la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, per tutti gli abbonati alla piattaforma DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI NIGERIA SUDAFRICA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Nigeria-Sudafrica, in diretta dal Cairo International Stadium de Il Cairo, mercoledì 10 luglio alle ore 21.00. Nigeria (4-2-3-1): Akpeyi; Awaziem, Aina, Ekong, Omeruo; Ndidi, Etebo; Musa, Simon, Iwobi; Ighalo. Sudafrica (4-3-3): Williams; Mkhize, Hlanti, Mkhwanazi, Hlatshwayo; Furman, Mokotjo, Zungu; Lorch, Tau, Mothiba.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Nigeria favorita per la vittoria contro il Sudafrica. Quota per il segno 1 fissata a 2.00 da Bet365, quota per il segno X offerta a 3.20 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 4.30 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 2.95 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 1.40 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



