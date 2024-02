DIRETTA NIGERIA SUDAFRICA/ Video streaming tv: la storia “vota” Super Aquile (Coppa d’Africa 2024 7 febbraio)

DIRETTA NIGERIA SUDAFRICA: TESTA A TESTA

Verso la diretta di Nigeria Sudafrica, possiamo curiosare nella storia di questa prestigiosa partita che vanta fino ad oggi 13 precedenti, con un bilancio di ben sette vittorie per la Nigeria, che domina quindi il testa a testa considerando pure quattro pareggi, dunque sono solamente due i successi per il Sudafrica, che è in pesante ritardo anche nel bilancio dei gol segnati, 21-10 per la Nigeria. La storia in realtà non è così lunga, perché il primo incrocio risale solamente alla semifinale della Coppa d’Africa 2000, che fu vinta per 2-0 dalle Super Aquile, le quali si sono imposte anche nell’ultima sfida, cioè i quarti di finale sempre della Coppa d’Africa ma del 2019, in questo caso con il punteggio di 2-1.

Va anche detto però che, se nelle prime sette partite c’erano state sei vittorie per la Nigeria, nelle ultime sei il confronto è diventato molto più equilibrato, con una vittoria per parte più quattro pareggi. Oggi naturalmente il segno X farebbe proseguire la partita, perché un vincitore andrà consacrato per decidere chi andrà in finale… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA NIGERIA SUDAFRICA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Nigeria Sudafrica sarà garantita dai canali di Sportitalia, che si è aggiudicata i diritti televisivi per trasmettere in Italia le partite della Coppa d’Africa 2024. Questo significa inoltre che la diretta streaming video di Nigeria Sudafrica sarà garantita tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Sportitalia.

SEMIFINALE DI LUSSO

Nigeria Sudafrica, in diretta dallo Stade de la Paix di Bouaké con fischio d’inizio alle ore 18.00 italiane (le 17.00 locali) di oggi pomeriggio, mercoledì 7 febbraio 2024, sarà la prima semifinale della Coppa d’Africa che si avvicina al suo momento decisivo in Costa d’Avorio. La diretta di Nigeria Sudafrica potrebbe mettere in copertina le Super Aquile, che avevano superato molto bene la fase a gironi con due vittorie e un pareggio, pur arrivando seconde per peggiore differenza reti nei confronti di una ottima Guinea Equatoriale. Ecco così l’incrocio di lusso con il Camerun negli ottavi, partita vinta per 2-0 dalla Nigeria con una doppietta di Ademola Lookman, l’attaccante dell’Atalanta che sta diventando il mattatore della Coppa d’Africa, perché ha firmato il gol della vittoria nigeriana anche nei quarti di finale con l’Angola.

Dall’altra parte, la diretta di Nigeria Sudafrica ci proporrà naturalmente i Bafana Bafana sudafricani, che avevano iniziato molto male la loro Coppa d’Africa, perdendo 2-0 contro il Mali. Ecco poi la vittoria contro la Namibia e il pareggio con la Tunisia per passare la fase a gironi e incrociare agli ottavi il Marocco semifinalista degli ultimi Mondiali, ma sconfitto dal Sudafrica con un bel 2-0. Paradossalmente i Bafana Bafana hanno sofferto di più ai quarti contro la bella realtà di Capo Verde: 0-0 dopo 120 minuti di gioco, ai rigori il Sudafrica ha segnato due tiri su quattro, ma Capo Verde addirittura uno su cinque e allora ecco il successo che ci ha portati alle soglie della diretta di Nigeria Sudafrica per un posto in finale…

PROBABILI FORMAZIONI NIGERIA SUDAFRICA

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Nigeria Sudafrica. Il c.t. portoghese delle Super Aquile, José Peseiro, dovrebbe schierare secondo il modulo 3-4-2-1 la sua Nigeria, con questi possibili titolari: il portiere Nwabili; i tre difensori Ajayi, Troost-Ekong e Bassey; a centrocampo il quartetto composto da Ola Aina, Onyeka, Iwobi e Zaidu; infine un attacco molto “italiano”, con Simon e l’atalantino Lookman alle spalle del napoletano Osimhen come centravanti.

La risposta del c.t. belga Hugo Broos e del suo Sudafrica dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-2-3-1 con questi possibili undici titolari per i Bafana Bafana: il portiere Williams protetto dalla difesa a quattro formata da Mudau, Mvala, Kekana e Modiba; in mediana dovremmo vedere la coppia formata da Sithole e Mokoena; sulla trequarti sudafricana potrebbero invece agire Morena, Zwane e Tau alle spalle del centravanti, che dovrebbe essere ancora una volta Makgopa.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Nigeria Sudafrica in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede nettamente favorita la Nazionale delle Super Aquile, che formalmente giocano in casa. Infatti, il segno 1 è quotato a 1,60, mentre poi si sale a quota 3,45 per il segno X in caso di pareggio ed infine il segno 2 è proposto a 6,75 volte la posta in palio qualora oggi vincesse il Sudafrica.











