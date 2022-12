Diretta Nizza Atalanta/ Streaming video tv: amichevole in Costa Azzurra per la Dea

DIRETTA NIZZA ATALANTA: ALTRA AMICHEVOLE PER LA DEA!

Nizza Atalanta è in diretta dall’Allianz Riviera, alle ore 20:00 di venerdì 16 dicembre: in Costa Azzurra la Dea, reduce dalla sconfitta ai rigori contro l’Eintracht, prosegue la sua interessante preparazione alla ripresa del campionato, attualmente fermo per i Mondiali e che come sappiamo ripartirà all’inizio di gennaio. Un’Atalanta che ha perso le ultime tre partite di Serie A e dunque vuole riprendere alla grande, fermamente intenzionata a fare ritorno in Europa dopo un anno di “sosta”; l’amichevole contro il Nizza può dunque essere un bel test.

I rossoneri francesi hanno ambizioni almeno sulla carta, ma in Ligue 1 stanno parecchio soffrendo: hanno pareggiato a Lione l’ultimo match e sono noni in classifica, però hanno vinto il girone di Conference League arrivando subito agli ottavi di finale, e possono sognare il colpo europeo. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Nizza Atalanta, aspettando che la partita prenda il via possiamo fare una rapida considerazione sulle scelte che saranno prese dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA NIZZA ATALANTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Nizza Atalanta non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione: salvo variazioni di palinsesto non ci sarà accesso alle immagini di questa amichevole, di conseguenza nemmeno una diretta streaming video sarà disponibile. Tifosi e appassionati potranno comunque avere informazioni utili sulla partita consultando liberamente le pagine ufficiali presenti sui social network, quelle delle due società: in particolare consigliamo ovviamente quelle dell’Atalanta, nello specifico su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI NIZZA ATALANTA

Lucien Favre dovrebbe giocare la diretta Nizza Atalanta con il solito 4-4-2: mancheranno i reduci dei Mondiali e allora in porta vedremo Boulhendi, in difesa potrebbe esserci spazio per Viti al fianco di Todibo o Dante con Atal e Lotomba a correre sulle fasce laterali. In mezzo Beka Beka o Khépren Thuram a fare le veci di Ramsey, l’altro mediano sarà l’ex Juventus Lemina con due esterni alti che dovrebbero essere Boudaoui e Sofiane Diop. Davanti i due favoriti sono Pépé e Laborde, ma naturalmente dipenderà dalle scelte dell’allenatore essendo che si tratta di un’amichevole.

Anche Gian Piero Gasperini valuta cosa fare: rivoluzionando gli 11 rispetto all’Eintracht possiamo puntare su Sportiello in porta con Okoli, Scalvini e Djimsiti a formare la linea difensiva, sulle corsie laterali potrebbero invece agire Zortea a destra e Soppy a sinistra. Scelte quasi obbligate nel settore centrale, con Ederson a giocare insieme a Malinovskyi a meno che venga lanciato qualche giovane; sulla trequarti potrebbero esserci ancora Boga e Lookman (anche qui coperta corta per i Mondiali), con Duvan Zapata o Muriel a giocare da prima punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Grande equilibrio nelle quote per le scommesse della diretta Nizza Atalanta. Andiamo a scoprire l’1-X-2 del test amichevole grazie ai numeri dell’agenzia Goldbet: la vittoria del Nizza è a 2,70, il pareggio è quotato 3,65, mentre il successo dell’Atalanta è a 2,30. Si prospetta una gara ricca di reti: Over 2,5 a 1,54 e Under 2,5 a 2,35. Ancora più squilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,45 e 2,50.

