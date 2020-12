Diretta Nizza Bayer Leverkusen/ Streaming video tv: tedeschi favoriti (Europa League)

DIRETTA NIZZA BAYER LEVERKUSEN: TEDESCHI FAVORITI

Nizza Bayer Leverkusen sarà diretta dal nostro arbitro Maurizio Mariani, e si gioca all’Allianz Riviera con calcio d’inizio alle ore 21:00 di giovedì 3 dicembre. Il gruppo C di Europa League 2020-2021, arrivato alla quinta giornata, è in fase di definizione: grazie al poker centrato sull’Hapoel Beer-Sheva i tedeschi, che sono ancora imbattuti in una Bundesliga che li vede impegnati nella corsa al titolo, si qualificherebbero aritmeticamente ai sedicesimi e lo stesso farebbe il sorprendente Slavia Praga, impegnato appunto contro gli israeliani. Il Nizza ha deluso: è riuscito a vincere soltanto una partita ma per il resto ha sempre perso, non è riuscito a tenere il livello e ora potrà solo sperare di ottenere 6 punti nelle prossime due partite sistemando però la differenza reti, in modo che la classifica avulsa possa dargli ragione. Scenario complesso, ma intanto vedremo quello che succederà nella diretta di Nizza Bayer Leverkusen; possiamo anche valutare le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA NIZZA BAYER LEVERKUSEN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Nizza Bayer Leverkusen sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, pertanto sarà un appuntamento in esclusiva per tutti gli abbonati che potranno accedere alle immagini attraverso il loro decoder; in assenza di un televisore, i clienti Sky avranno la possibilità di seguire la partita anche con il servizio di diretta streaming video, utilizzabile senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go che si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NIZZA BAYER LEVERKUSEN

Patrick Vieira affronta Nizza Bayer Leverkusen con il 4-3-3, nel quale Gouiri dovrebbe essere ancora il centravanti supportato da due esterni che potrebbero essere Ndoye e Rony Lopes, senza però dimenticarsi di Reine-Adélaide e Claude-Maurice. A centrocampo avanza la sua candidatura Trouillet, che si gioca la maglia con Khéphren Thuram e Lees Melou; sarà invece squalificato Boudaoui. In difesa, spazio a Danilo e Nsoki come centrali a protezione di Walter Benitez, poi dovremmo avere Racine Coly e Peimard da terzini. Peter Bosz può optare per diversi moduli, ma sembra orientato al 3-5-2: in difesa per proteggere Hradecky i favoriti sono Jedvaj, Dragovic e Tah con due esterni che alzeranno la loro posizione e saranno Bellarabi e Wendell. Wirtz, giovanissimo e già molto duttile, potrebbe allora fare la mezzala con Amiri sull’altro versante, e Demirbay schierato da regista basso tattico; davanti, Schick potrebbe fare coppia con il giamaicano Bailey, lo straordinario Alario di inizio stagione partirà invece dalla panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Nizza Bayer Leverkusen, perciò vale la pena andare a vedere quello che dice il bookmaker su questa partita di Europa League. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 4,75 volte quanto puntato; per contro il segno 2 che regola il successo degli ospiti porta in dote una vincita che ammonta a 1,65 volte la puntata. Il segno X, che come sempre identifica l’ipotesi del pareggio, vale invece 4,00 volte l’importo che sceglierete di investire.



