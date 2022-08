Diretta Nizza Marsiglia/ Streaming video tv: una partita difficile da decifrare

DIRETTA NIZZA MARSIGLIA: OSPITI FAVORITI!

Aspettando la diretta Nizza Marsiglia di questa Domenica 28 Agosto alle ore 15,00; diamo uno sguardo a come arriveranno sul rettangolo da gioco le due compagini, per capire che tipo di partita andremo a vedere. Regna l’equilibrio tra queste due squadre, sulla carta infatti è difficile capire se ci sarà una delle due che prevalicherà sull’altra, sappiamo soltanto che il Marsiglia ha cominciato meglio questo campionato e per adesso si posiziona al terzo posto, a differenza del Nizza che invece è si trova alla posizione numero 15.

Il Nizza infatti sembra irriconoscibile in questo avvio di campionato, sempre troppo nervosa e tendente al non fare giocare gli avversari, piuttosto che a imporre il proprio gioco. Poi dopo l’impegno di Giovedì contro in Conference League, sicuramente vedremo una squadra più stanca e si sa che quando le gambe sono pensati si tende a fare più falli, oltre che ovviamente, correre di meno. Non ci resta che aspettare la diretta per sapere come approccerà la partita il Nizza.

NIZZA MARSIGLIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Come per tutte le partite della massima serie francese, per vedere la diretta Nizza Marsiglia in tv bisognerà avere un abbonamento Sky, visto che la partita verrà trasmessa suoi loro canali Sky Calcio. In alternativa, per seguire la diretta in streaming video basterà fare un abbonamento a NowTv.

NIZZA MARSIGLIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il calcio d’inizio della diretta Nizza Marsiglia ci sarà a breve, e mentre aspettiamo che l’arbitro fischi, diamo un’occhiata a come potrebbero scendere in campo le squadre: il Nizza nonostante i due espulsi nell’ultima partita proverà comunque a mandare in campo un 4-2-3-1 con Thuram accanto all’unica punta, ed è proprio questo il problema infatti del Nizza, il figlio dell’ex giocatore del Milan infatti, nonostante una prestanza fisica importante non ha l’agilità per stare in quella zona di campo, sicuramente una sua eventuale trasformazione in mediano gioverebbe molto alla carriera del giocatore francese.

Il Marsiglia invece si affiderà al suo 3-4-2-1 che tanto bene ha fatto cominciare la stagione ai marsigliesi, infatti con questa formazione la squadra è riuscita a portare a casa 7 punti sui nove a disposizione. La sensazione è che i nuovi innesti come Sanchez e Veretout siano la chiave di svolta per questa squadra.

NIZZA MARSIGLIA: LE QUOTE

Aspettando la diretta Nizza Marsiglia, diamo uno sguardo a come Snai vede questa partita e alle relative quote: Nizza a 2,20. Pareggio a 3. Mentre una vittoria del Marsiglia è quotata a 1,80.











