Europa League, Diretta Nizza Roma, streaming video tv: l'avventura europea dei capitolini comincerà dall'Allianz Riviera (24 settembre 2025)

DIRETTA NIZZA ROMA (RISULTATO 0-0): PROVA AD ACCENDERSI DOVBYK!

La prima vera occasione del match arriva al 12’ ed è del Nizza: un errore in disimpegno di Rensch permette a Boga di appoggiare all’indietro per Mendy, che tenta la conclusione da lontano ma calcia alto sopra la traversa. Al 18’ El Shaarawy rientra sul destro e prova il tiro, murato però in scivolata da un perfetto intervento dello stesso Mendy. Al 23’ Tsimikas crossa, Mendy respinge corto di testa e Koné ci prova dal limite: palla alta ma deviata. Subito dopo Dovbyk accende la manovra, si libera al tiro defilato di destro ma la difesa rossonera riesce a salvarsi. Al 25’ infine Soulé rientra sul sinistro e tenta il classico tiro a giro, ma non colpisce bene e la sfera finisce fuori dallo specchio. (agg. di Fabio Belli)

DOVE VEDERE DIRETTA NIZZA ROMA, STREAMING VIDEO

Siete interessati a vedere la diretta Nizza Roma? Allora assicuratevi di essere abbonati al pacchetto Sport di Sky, che vi garantirà anche l’opportunità di vedere la sfida in diretta streaming su Sky Go.

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Sarà una prima volta assoluta quella con la diretta Nizza Roma, la formazione francese ha già giocato diverse partite ufficiali contro altre squadre italiane, tuttavia mai contro i giallorossi. C’è un dato che è sicuramente di buon auspicio per Gian Piero Gasperini: il Nizza infatti ha giocato otto volte contro squadre italiane e ha sempre perso, un bilancio sconfortante se visto dalla parte della città di nascita di Giuseppe Garibaldi.

Tre sconfitte sono arrivate contro la Lazio, che quindi per una volta sarà l’esempio da provare ad imitare per la Roma, gli altri incroci erano stati contro Fiorentina e Napoli (due a testa) più una volta contro la Juventus, non però in una competizione Uefa, ma nella Copa Rio del 1951, un torneo che comprendeva squadre di Europa e Sudamerica e quindi fu una sorta di antesignano della Coppa Intercontinentale. Abbiamo fatto quindi un vero e proprio tuffo nella storia, ma adesso leggiamo le formazioni ufficiali per la diretta Nizza Roma, poi la partita comincia!

FORMAZIONI UFFICIALI

NIZZA: Diouf; Mendy, Bah, Dante; Louchet, Vanhoutte, Boudaoui, Bard; Sanson, Boga; Kevin Carlos.

A disp.: Zelazowski, Dupe, Adbi, Moffi, Diop, Jansson, Cho, Oppong, Tiago Gouveia, Lumpungu, Clauss, Adbul Samed.

All.: Haise.

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk.

A disp.: De Marzi, Gollini, Angelino, Cristante, Pellegrini, Ferguson, Hermoso, Wesley, Pisilli, Ghilardi.

All.: Gasperini.

(Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA NIZZA ROMA, ESORDIO EUROPEO

Da una parte una sconfitta che fa molto male, dall’altro la vittoria pesantissima in un derby. La diretta Nizza Roma, in programma mercoledì 24 settembre 2025 alle ore 21:00, mette di fronte due formazioni reduci da partite completamente diverse.

I francesi hanno perso nell’ultimo turno di Ligue 1 per 4-1 dal Brest: si tratta della terza sconfitta in cinque giornate di campionato dopo quelle con Le Havre e Tolosa. Da non dimenticare anche l’eliminazione dal playoff di Champions League per mano del Benfica.

La Roma, che aveva cominciato la stagione con due vittorie contro Bologna e Pisa, era uscita sconfitta tra le mura amiche dal Torino salvo poi riprendersi alla grandissima battendo la Lazio nel derby della Capitale targato Pellegrini.

LE PROBABILI FORMAZIONI NIZZA ROMA

Il Nizza di Haise giocherà con il modulo 3-4-2-1 con Diouf in porta, difeso dal terzetto Peprah, Bah e Bard. A centrocampo spazio a Clauss, Bourdaoui, Vanhoutte e Gouveia con il duo Diop-Boga sulla trequarti alle spalle di Moffi.

Stesso identico assetto tattico per la Roma con Svilar tra i pali, protetto qualche metro più avanti da Celik, Mancini e Ndicka. Gli esterni saranno Wesley e Angeliño mentre in mediana Cristante e Koné. Soulé e El Shaarawy dietro a Ferguson.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE NIZZA ROMA

Chi parte favorito in questa sfida? Secondo i bookmakers, la Roma ha più possibilità essendo data a 2.25 con il Nizza a 3.10 e il pareggio a 3.40. Gol e No Gol rispettivamente a 1,70 e 2,05.