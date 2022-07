DIRETTA TORINO NIZZA/ Streaming video tv: test importante per Juric

DIRETTA NIZZA TORINO: SFIDA DI LUSSO PER I PIEMONTESI

La diretta Nizza Torino è la prossima partita del Toro targato Juric. La sfida con i francesi, in terra transalpina, andrà di scena sabato 30 luglio alle ore 17:00. Una sfida di lusso per il Torino che giorno 27 luglio ha giocato contro l’Apollon Limassol in una sfida del precampionato. Oggi, invece, si alza l’asticella verso l’inizio di campionato, previsto per il 13 agosto 2022 contro l’ostico Monza di Galliani e Berlusconi, con la sfida contro il Nizza, squadra militante nel campionato francese. Scorso anno per il Torino stagione piuttosto equilibrata con un decimo posto dopo le ultime stagioni deludenti. Con Juric, il Torino è cambiato.

Nizza che viene da una stagione eccellente: 5° posto in campionato sotto solamente a Rennes, Monaco, Marsiglia e Paris Saint Germain. Una stagione perfetta per la squadra francese che ha centrato l’ingresso in Europa League. Per il Nizza quattro amichevoli già effettuate contro: Cercle Brugge (1-1); Benfica (3-0 per i portoghesi); Fulham (0-2 per gli inglesi) ed 1-1 contro la Roma, nell’ultimo incontro.

DIRETTA NIZZA TORINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTTIA

Aspettando la diretta di Nizza Torino, vi mostriamo il comunicato ufficiale del match del club torinese: “Amichevole di prestigio per il Torino FC, che sabato 30 luglio alle ore 19.00 giocherà a Nizza – presso l’Allianz Riviera – contro la formazione transalpina, che ha concluso al quinto posto l’ultimo campionato, conquistando l’accesso al turno di qualificazione alla prossima Conference League. I francesi nella stagione passata hanno ottenuto anche alcuni risultati di prestigio. Tra questi spiccano le due vittorie, una delle quali ai rigori in Coppa di Francia, contro il Paris Saint Germain, vincitore della Ligue 1″.

Un test importante per Juric per provare gli ultimi schemi a ridosso dell’esordio in Coppa Italia contro un avversario ancora da decidere (Palermo o Reggiana) ed in campionato nella prima giornata della stagione regolamentare 2022-2023 di Serie A contro il Monza. La diretta tv di Nizza e Torino, salvo variazioni, non dovrebbe essere trasmesse da nessuna emittente televisiva. Ad oggi nessun comunicato ufficiale che attesti la visione del match da parte di un’emittente che la trasmetti.

DIRETTA NIZZA TORINO: PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando la diretta di Nizza Torino, vi mostriamo le probabili formazioni dei due team, partendo, come sempre, dalla squadra in casa. Nizza che si schiera con il classico 4-4-2. Tra i pali Bulka. Difesa a destra Atal, con il laterale che darà diversi fastidi alla difesa torinese con le sue avanzate. A sinistra Bard con al centro coppia difensiva formata da Dante e Todibo. Centrocampo che offre la possibilità come interni a Lemina, ex Juventus, e Rosario. Ai lati ci saranno Stengs e Claude-Maurice. Attacco con Delort e Gouiri.

Torino che invece propone il suo consueto 3-5-2. Tra i pali quasi certa la presenza di Berisha, ma attenzione al secondo tempo con Milinkovic Savic. Asse difensiva con tre uomini con Djidji, Zima e Rodriguez in vantaggio su Izzo. Esterni Singo e Vojdova con Ricci, Lukic e Linetty in pole per una maglia dal primo minuto con Segre in uscita verso la Serie B (Palermo su di lui). Trame offensive affidate a Sanabria e l’ex Benfica Radonjic che ben sta figurando nelle prime uscite (doppietta contro il Trabzonspor). Subentrerà poi Seck, per l’ex Spal gol contro il Trabzonspor, un ottima pedina dalla panchina.

