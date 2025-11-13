Diretta Norvegia Estonia streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per le qualificazioni Mondiali 2026.

DIRETTA NORVEGIA ESTONIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Norvegia Estonia comincia: sarà il nono incrocio tra le due nazionali, in un testa a testa che è sempre stato a senso unico anche se la nazionale baltica è riuscita a battere quella scandinava in un’occasione, nello specifico un’amichevole del novembre 2014 in cui aveva trovato il gol di Konstantin Vassiljev. Abbiamo anche due pareggi, il più recente dei quali nel marzo 2016, e poi cinque vittorie della Norvegia: quella di andata a Tallinn è stata sofferta ma fondamentale per gli scandinavi, passati al 62’ con una ripartenza finalizzata dal solito Erling Haaland.

Il successo più largo invece rimane il 7-0 del febbraio 1995, ancora in amichevole (questa è la prima volta in cui le due nazionali si affrontano in un girone delle qualificazioni): Mini Jakobsen, Lars Bohinen e Harold Brattbakk avevano segnato una doppietta a testa, poi rete di Gunnar Halle. Erano altri tempi ma oggi le cose potrebbero andare in modo molto simile, anche se noi speriamo sempre in qualcosa di diverso; siamo come sia lasciamo ogni discorso al campo perché le due nazionali stanno per affrontarsi nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, e quindi la diretta Norvegia Estonia può farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE LA DIRETTA NORVEGIA ESTONIA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Norvegia Estonia saremo in tv su Sky Sport Arena, appuntamento per gli abbonati così come quello in diretta streaming video, che sarà su Now.

PER SOLBAKKEN DECISIVA!

All’Ullevaal la diretta Norvegia Estonia si prepara a infiammare il pubblico di Oslo: calcio d’inizio alle ore 18:00 di giovedì 13 novembre per la partita nel girone I delle qualificazioni Mondiali 2026, è la partita che può regalare agli scandinavi una fase diretta di Coppa del Mondo che manca addirittura dal 1998.

La Norvegia, grazie al 3-0 sull’Italia lo scorso giugno ma anche a un percorso dominante, è a tre punti dalla gloria: la differenza reti nel girone è talmente superiore a quella degli azzurri che una vittoria questa sera significherebbe di fatto qualificazione, senza doversi preoccupare della sfida diretta di San Siro la prossima domenica.

Una Norvegia che ha fatto il suo e anche di più: non si possono dimenticare risultati clamorosi come il roboante 11-1 alla Moldavia o il 5-0 a Israele, con i quali appunto gli scandinavi hanno preso le distanze dalla nostra nazionale arrivando ad un passo dall’obiettivo, che appunto può essere blindato con questa partita.

Noi da tifosi possiamo sperare che nella diretta Norvegia Estonia arrivi un esito sorprendente, ma da appassionati bisogna dire che la qualificazione degli scandinavi sarebbe del tutto meritata; vedremo a breve come andrà, intanto come di consueto facciamo una carrellata sulle scelte dei due CT leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA ESTONIA

Nella diretta Norvegia Estonia si affrontano due moduli simili: Ståle Solbakken nel suo 4-3-3 dovrebbe puntare su Sorloth e Nusa come esterni di un tridente che ovviamente prevede Haaland da prima punta, 12 gol nelle qualificazioni per il fenomeno del Manchester City. Sulle mezzali ecco presumibilmente Bobb e Aasgaard, con Berg che invece sarà il playmaker della nazionale scandinava; poi spazio a una difesa con Ajer e uno tra Ostigard e Heggem, entrambi calciatori della nostra Serie A, Ryerson torna a destra e Wolfe occuperà la corsia mancina, mentre in porta andrà l’esperto Nyland.

Sarà 4-4-1-1 per Jurgen Henn, nella sua Estonia Paskotsi e Mets sono i centrali a protezione del portiere Hein con due esterni bassi che invece dovrebbero essere Schjonning-Larsen e Sinyavskiy rispettivamente a destra e a sinistra, a giocare in mezzo ecco Soomets e Kait, quest’ultimo in gol nell’ultima partita contro la Moldavia terminata 1-1, e la spinta dei laterali di questo reparto dovrebbe arrivare da Yakovlev e Saarma, che come caratteristiche possono andare ad affiancare il trequartista formando una sorta di 4-2-3-1. A proposito, tra le linee ci sarà Kristal; davanti a lui Sappinen, che giocherà quindi come prima punta.

NORVEGIA ESTONIA: QUOTE E PRONOSTICO

Fin troppo ovvio il fatto che la nazionale scandinava sia totalmente favorita nel pronostico, lo leggiamo nella diretta Norvegia Estonia e nello specifico la Snai ci dice che il segno 1 per la sua vittoria vale appena 1,01 volte quanto messo sul piatto, già con l’opzione del pareggio – segno X – il guadagno arriverebbe a 18,00 volte la giocata ma il colpo sensazionale sarebbe il successo estone, perché il segno 2 con questo bookmaker paga addirittura 50,00 volte l’importo che avrete investito.