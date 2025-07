Diretta Norvegia Finlandia donne streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita degli Europei 2025.

DIRETTA NORVEGIA FINLANDIA DONNE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Stiamo finalmente per vivere la diretta Norvegia Finlandia donne: nell’edizione 2005 degli Europei entrambe le nazionali erano arrivate in semifinale e dunque si sarebbero potute incrociare nell’ultimo atto della competizione, ma a raggiungere la finale era stata solo la Norvegia che aveva battuto la Svezia ai supplementari, grazie al secondo gol nella partita di Solveig Gulbrandsen (l’altro l’aveva segnato Isabell Herlovsen). La Finlandia invece era caduta nettamente contro la Germania: dopo 12 minuti era già sotto di tre gol, aveva reagito al quarto d’ora con Minna Mustonen ma nel secondo tempo aveva incassato la quarta rete tedesca.

All’epoca gli Europei prevedevano la partecipazione di otto nazionali, con le prime due che di conseguenza si qualificavano direttamente in semifinale; ora la strada sarebbe più complicata ma la vittoria di queste due squadre all’esordio lascia sicuramente ben sperare. Adesso però a noi tocca metterci comodi e stare a vedere quello che succederà sul terreno di gioco di Sion, finalmente siamo pronti a cedere le parole alle protagoniste di questa partita e a vivere insieme la diretta Norvegia Finlandia donne, si va in campo! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA NORVEGIA FINLANDIA DONNE IN STREAMING VIDEO TV

Ancora una volta non si potrà seguire la diretta Norvegia Finlandia donne, che però verrà proposta in diretta streaming video sul portale Uefa.tv.

NORVEGIA FINLANDIA DONNE: PER I QUARTI IN ANTICIPO!

La diretta Norvegia Finlandia donne ci accompagna, alle ore 18:00 di domenica 6 luglio presso il Tourbillon di Sion, nella seconda giornata del girone A per gli Europei 2025 di calcio femminile: si affrontano oggi le due nazionali che hanno vinto all’esordio, e quindi con ottime possibilità di qualificarsi ai quarti in anticipo.

La Norvegia ha rispettato il pronostico, non senza fatiche: partiva favorita contro la Svizzera che però ospita la competizione ed è passata in vantaggio, all’inizio del secondo tempo l’accelerazione scandinava ha portato a due gol in quattro minuti e così il match è stato completamente ribaltato.

Il colpo vero lo ha fatto la Finlandia, che non veniva troppo accreditata e che invece è riuscita a battere l’Islanda: adesso anche questa nazionale può sognare la qualificazione ai quarti, ma oggi affronta il match più difficile almeno sulla carta.

Siamo davvero curiosi di scoprire quello che succederà nella diretta Norvegia Finlandia donne, possiamo aspettare che la partita di Sion prenda il via e nel frattempo capire in che modo le due nazionali saranno schierate sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA FINLANDIA DONNE

Gemma Grainger conferma il 4-3-3 per la diretta Norvegia Finlandia donne, e presumibilmente le stesse scelte dell’esordio: la posizione di Graham Hansen cambia rispetto al Barcellona, qui la veterana gioca come regista davanti alla difesa con Boe Risa e Engen sulle mezzali, nel tridente offensivo viene lasciato spazio a Maanum e Reiten che vanno a supportare la prima punta Hegerberg. In difesa ecco Mjelde e Tuva Hansen come centrali davanti al portiere Fiskerstrand, mentre sulle corsie laterali come terzini dovremmo avere Bjelde a destra e Bratberg Lund a sinistra.

La Finlandia di Marko Saloranta gioca con un 4-4-1-1: Franssi, che ben conosciamo, è il centravanti con alle spalle Sallstrom (autrice dell’unico gol finlandese agli ultimi Europei), a centrocampo la matchwinner di mercoledì Kosola parte da destra mentre Oona Siren gioca sull’altro versante, in mezzo abbiamo la coppia formata da Oling e Summanen. Koivunen sarà il portiere; Emma Koivisto e Tynnila giocheranno in qualità di laterali basse, mentre a formare il duo che comanda il reparto arretrato di questa nazionale dovrebbero essere ancora una volta Kuikka e Nystrom, anche qui dunque solo conferme per il CT.

NORVEGIA FINLANDIA DONNE: QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a leggere le quote per la diretta Norvegia Finlandia donne, secondo le stime della Snai: il segno 1 per la vittoria della Norvegia ha un valore corrispondente a 1,65 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo della Finlandia porta in dote una vincita che ammonta a 5,00 volte la giocata e infine il segno X, sul quale dovrete puntare per il pareggio, vi permetterebbe di mettere in tasca una somma equivalente a 3,90 volte l’importo che avrete scelto di investire.